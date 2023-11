José Eduardo Derbez hace brutal confesión sobre Aitana: "No sé si la podemos ver como hermana"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque existen fuertes dudas con respecto a qué tan real es la interacción de los Derbez en las 3 temporadas (disponibles) del clan Derbez, en el reality show que protagonizan a través de la plataforma de Prime Video, una cosa sí es cierta y es que, José Eduardo ha mostrado en más de una ocasión que tiene problemas para convivir con su hermana Aitana, hecho que suele justificar argumentando que no le agradan los niños.

No fue sino hasta que el hijo menor de Eugenio Derbez acudió al podcast de su hermana, Aislinn, donde profundizó un poco más sobre la difícil relación que tiene con Aitana, pero resulta que no es solo él quien no logra conectar del todo con la hija de Alessandra Rosaldo, puesto la propia exesposa de Mauricio Ochmann confesó que también tiene problemas en convivir con la más joven de los Derbez, hecho que atribuyeron a la diferencia de edad.

"¿De repente no te sacas de onda de que tengamos una hermana que podría ser nuestra hija? O sea, llevarle más de 25 años a tu propia hermana está cab... Le llevo como 27 o algo así", sentenció Aislinn en 'La Magia del Caos'.

José Eduardo Derbez filtra que no ve a Aitana como su hermana

Créditos: Internet

Ante esto, José Eduardo respondió: "Sí está cañón, obviamente no sé si la podemos ver como hermana", y es que, hay que recordar que Aitana es apenas un par de años mayor que la hija de Aislinn, Kailani, lo que hace que ambas pequeñas tengan una buena relación, a diferencia de lo que ocurre con los tres hijos mayores del actor de Radical. Ante esta situación, el hijo de Victoria Ruffo declaró que, aunque sí quiere a la menor, la ve más como una sobrina que como una hermana.

"La vemos como sobrina, yo siento que es como mi sobrinita. Yo cuando estoy con Aitana visualmente es como: 'Papá, enmícatela' no puede ser que tengas hijos a los 60 años. Sí es raro, pero padre."

Si bien, a lo largo de las temporadas de De viaje con los Derbez, se han podido obtener escenas en las que Aislinn llega a jugar con Aitana, esto ocurre por breves momentos, ya que, como mencionó la actriz de ¿Y qué culpa tiene el karma? Ella nació en el año 1986, mientras que la pequeña llegó al mundo hasta el 2014, es decir, cuando la histrionista tenía 28 años, por lo que es comprensible que se trate de una situación desigual.

Sin embargo, quien si parece llevarse de maravilla con Aitana es Vadhir Derbez, el hijo de en medio de Eugenio, que en más de una ocasión se ha dejado ver jugando con su hermana y hasta en el año 2019 grabaron el tema Dance Monkey juntos. A 1 año de esto, el histrión de Como si fuera la primera vez reveló que su hermana menor lo trataba como su "esclavo", puesto siempre solía hacer lo que ella quería.

