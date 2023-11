Kimberly 'La Más Preciosa' explota contra tienda departamental por cancelarle mesa de regalos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly 'La Más Preciosa' ya inició con la cuenta regresiva para su boda con Óscar Barajas, pues en tan sólo unas semanas llegarán al altar para sellar su pacto de amor y por ello se han dedicado a afinar detalles para que todo salga tal como lo han imaginado, pero ya comenzaron a tener algunos problemas que han llenado de estrés a la famosa influencer.

La integrante del clan de 'Las Perdidas' compartió que ya entregó algunas invitaciones, así como los datos de su mesa de regalos, pues decidió organizarse con una famosa tienda departamental para que sus invitados compren sus presentes, pero recientemente le cancelaron el servicio y sumamente furiosa arremetió contra la empresa, a quienes califica como injustos por lo que le hicieron, pues al parecer ya había quienes les habían comprado cosas.

Fue a través de un en vivo, donde la intérprete de Pegriloso explicó que después de que en redes sociales se filtrara su lista, personal de la tienda la contactó para avisarle que ya no podrán llevar su mesa de regalos, pues es un cláusula que violaron, así que deberán buscar otra forma para que sus invitados les hagan llegar sus presentes, lo cual les preocupa ya que no tienen el suficiente tiempo para volver a organizar todo.

Óscar recibió una llamada de Liverpool, de la mera sucursal y resulta que se filtró la lista de regalos en TikTok, Facebook y otros lados. Entonces que cuando me dieron un papel que ahí decía, no los leí porque eran un chi…go, eso me pasa por no leer, pero ponen como una poesía de Aristóteles".

Kim le pidió a sus fans que la apoyen subiendo historias y etiquetando a la empresa con la frase: "Si la mesa de regalos se quiere hacer pública para que la gente me regale no te enojes". Y es que la famosa está muy molesta con la cancelación, pues al ser una figura pública es algo que podría pasar, pero aunque trataron de explicarlo no les hicieron caso.

Se les está comprando, no se les pide regalado. Yo siempre voy a hablar mal de Liverpool, p…ta madre que estoy bien perra enojada con la p…ta tienda, dicen que Liverpool es parte de tu vida, no es nada en la mía ni en mi mesa de regalos".

Kimberly 'La Más Preciosa' quería costosos regalos

Wendy Guevara habló de la lujosa mesa de regalos de Kim, destacando que pidió cosas sumamente costosas desde los 10 mil pesos hasta una pantalla de 200 mil pesos , por lo que la rubia quedó impactada y dijo que su amiga antes era sencilla y podía consentirla con unas garnachas, mientras que ahora puros electrodomésticos de lujo.

Fuente: Tribuna