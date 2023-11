Lupita D’Alessio quería despedirse de los escenarios en el Zócalo de la CDMX y la rechazaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lupita D’Alessio anunció que este sería 2023 sería el último año en el que su público podrá verla cantar arriba de los escenarios, pues después de más de cinco décadas arriba de los escenarios tomó la decisión de retirarse con su gira 'Gracias Tour', misma con la que ha recorrido diferentes estados de la República Mexicana, la cual representa el fin de una historia que marcó toda una época.

Y es que la 'Leona Dormida' es considerada una de las mejores intérpretes mexicanas, alcanzando el éxito con temas como Mentiras o Ni Guerra Ni Paz. Cuenta con 25 millones de discos vendidos; fue ganadora del 'Premio OTI' y 'Latin Grammy', así como acreedora a cuatro discos diamante que hablan de su gran trayectoria, pero a pesar de ello las autoridades de la Ciudad de México le pusieron el pie en uno de sus grandes sueños.

La cantante quiere apagar el micrófono antes de que su voz o su salud se deteriore, pues quiere que su público se quede con un buen recuerdo de la leyenda en la que se convirtió, así que entre sus planes estaba ofrecer un concierto masivo y gratuito en la plancha del Zócalo, tal como lo han hecho otros artistas que incluso tienen menor trayectoria, pero a ella la rechazaron sin darle una justificación de los motivos y tampoco le prestaron Bellas Artes para cerrar con broche de oro su carrera.

Fue su hijo, Ernesto D’Alessio quien mostró su total indignación con las autoridades, dado que su madre le ha entregado grandes obras y le resulta injusto que no la consideren merecedora de uno de esos recintos: “Mi mamá lo que ella quiere, su anhelo, el tema del Zócalo, el rumor del Zócalo surgió porque eso lo propuso mi mamá, porque quiere darle al público un concierto gratuito. Ella quiere el Zócalo no porque sea un lugar histórico, ella quiere el Zócalo porque quiere que la vaya a ver la gente que no puede pagar un boleto”, destacó el también cantante.

El también actor, quien ha estado acompañando en sus conciertos a su progenitora asegura que Lupita trae un gran show y que a sus 69 años luce radiante, por lo que es buen momento para su despedida: "Tiene una gran voz y la van a ver impecable. Ella quiere que la gente se quede con ese recuerdo (...) ella no quiere hacer un concierto en donde se hable y se diga no mira la voz hace más show la banda que la artista".

Finalmente, Ernesto lanzó un contundente mensaje a las autoridades capitalinas, asegurando que aunque sea sin apoyo van a realizar un gran evento digno de la 'Leona Dormida': "Eso el gobierno no lo entiende, ellos prefieren llevar otras cosas. Tampoco Bellas Artes, con ellos o sin ellos, vamos a hacer un evento brutal. No los ocupamos, nunca los hemos ocupado", dijo y destacó que se trata de la mejor intérprete de América Latina.

