Maryfer Centeno analiza a Mayela Laguna y asegura que se encuentra aterrada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Mayela Laguna ha vuelto a acaparar titulares, pues está envuelta entra polémica con la familia Guzmán por un tema sumamente delicado y debido a que han comenzado a dividirse opiniones, la famosa grafóloga, Maryfer Centeno decidió analizar una entrevista que otorgó al programa De Primera Mano y percibe que es honesta con sus declaraciones.

Para quienes no los sabían, la expareja de Luis Enrique Guzmán también tiene una hija adolescente, la cual asegura no puede ver desde hace un par de años debido a una situación incómoda que vivió en una fiesta a la que acudió el intérprete de Payasito, quien la habría incómodo con actos inapropiados, lo cual provocó que le llovieran ataques al famoso cantante, quien ha recibido acusaciones de abuso sexual anteriormente por su propia nieta Frida Sofía.

Fue Emilio Morales, exrepresentante de Sylvia Pasquel, quien reveló a la prensa que tiene en su poder un video comprometedor del intérprete de rock and roll, hecho que ya reconoció Mayela tiene que ver con su hija mayor, a quien le habría hecho pasar un mal momento, pero que no había querido hacer público por petición de la menor que no quiere estar en medio del escándalo.

Luego de que Enrique Guzmán fuera cuestionado por la prensa acerca de estas fuertes acusaciones lanzó un polémico comentario: "Me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta", expresó con un toque de ironía que fue sumamente reprobado por la delicadez del tema.

En este sentido, Mayela indicó que considera al cantante una persona no agradable: "El señor Enrique Guzmán no es una buena persona y no lo ha sido nunca, dicho por él y por otra gente. No es que este senil, porque lo veo bastante cuerdo en sus respuestas", comentó la empresaria y aseguró que su exsuegro representa maldad pura.

¿Mayela Laguna se siente amenazada? Maryfer Centeno la analiza

De acuerdo a la experta en lenguaje corporal, Mayela se muestra "alteradísima, asustada y tiene miedo a la familia Guzmán". Analizando su imagen, la perito encontró que refleja congruencia, dolor y enojo, pues aprieta los labios para controlar lo que va a hablar, tiene una mirada cansada y de dolor, cae la tensión en la zona inferior del rostro, seguramente por el estrés constante.

Fuente: Tribuna