Miss Universo: La mexicana Melissa Flores sufre lesión previo a final; podría ir a quirófano

Comparta este artículo

San Salvador, El Salvador.- La noche de este sábado 18 de noviembre se realizará la esperada gran final de Miss Universo luego de que las representantes de 84 países estuvieran en concentración durante varias semanas, preparándose para llegar hasta esta etapa. Lamentablemente, la mexicana Melissa Flores se encuentra en aprietos a solo horas de saber quién será la gran ganadora, pues se reportó que ella está lesionada.

Tony Berber, quien forma parte del staff de Mexicana Universal desde hace años, explicó que mientras el público no ha dejado de criticar a la originaria de Michoacán porque supuestamente le "falta energía", ella está lidiando con su tobillo lastimado. Sin embargo, el producto resaltó que Melissa no está dispuesta a abandonar el certamen de belleza que esta noche premiará a la mujer más bella e inteligente del mundo.

Te podría interesar Melissa Flores Melissa Flores: Conoce a la representante de México en la edición 72 de Miss Universo

Y debido a que esta lesión es demasiado delicada, Melissa ha sido advertida que podría llegar al quirófano, por lo cual ella ha implementado ciertas medidas como usar tacones más bajos que los del resto de las concursantes: "Es más, qué tan grave es que le dijeron que si no se lo atiende se lo tiene que operar". Tony resaltó que la mexicana no ha querido quejarse pero él cree que es importante que se sepa qué ocurre con ella: "Ella no ha querido hacer drama, yo sí lo quiero hacer, les voy a decir por qué, porque hay mucho hate, hay mucha gente que le está tirando mierd... que le está diciendo energía".

No aguanta el tacón ni de siquiera 2 centímetros, ¿saben?".

Melissa Flores en Miss Universo

Flores recientemente usó sus historias de Instagram para mostrar que lleva un vendaje especial en su tobillo para contrarrestar el dolor y proteger la zona mientras ella se encuentra en pasarela: "Cuidando este tobillo al 100", escribió la guapa joven de 25 años. Ahora solo basta esperar que comience la gran final de Miss Universo, edición 72, para saber si Melissa abandonará la competencia o si saldrá a dar lo mejor de sí pese a su delicada lesión.

Melissa fue coronada como Mexicana Universal 2023 apenas el pasado mes de septiembre, luego de haberse enfrentado a representante de 16 estados de la República Mexicana que participaron en el certamen que tuvo como sede Aguascalientes. La michoacana es licenciada en psicología y es cosmetóloga de profesión, habla el inglés a la perfección y además ha tenido puestos en el Gobierno de su estado natal Michoacán.

Melissa Flores sufre lesión previo a final de Miss Universo

Fuente: Tribuna