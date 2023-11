Muere Heath, bajista de X Japan, a los 55 años a causa de cáncer colorrectal

Comparta este artículo

Tokio, Japón. - Heath, el talentoso bajista de X Japan, la banda de rock más grande de Japón, ha fallecido a la edad de 55 años después de una valiente lucha contra el cáncer colorrectal. La triste noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial emitido por la banda el día de hoy.

Según el comunicado, el cáncer fue diagnosticado durante un examen en junio de este año. A pesar de los esfuerzos de Heath por combatir la enfermedad, su condición empeoró repentinamente en octubre, llevándolo a dar su último aliento en el hospital. Los miembros restantes de X Japan, Yoshiki, Toshi, Pata y Sugizo, expresaron su agradecimiento a aquellos que apreciaron a Heath a lo largo de su vida.

X Japan

Nosotros, los miembros de X Japan, nos hemos despedido personalmente de Heath, pero todavía estamos profundamente entristecidos y consternados por su repentina pérdida", compartieron los integrantes en el comunicado. Yoshiki, el líder y vocalista de la banda, también emitió una declaración individual, recordando la cercana relación que compartía con Heath.

"Heath y yo nos acercamos más que nunca durante el año pasado", expresó Yoshiki. "No pude evitar que los deseos de Heath se hicieran realidad, y por eso me siento totalmente responsable. Le pedí disculpas cuando me despedí".

Heath, cuyo nombre real era Hiroshi Morie, nació el 22 de enero de 1968 en Amagasaki, cerca de Osaka. Se unió a X Japan en 1992, consolidándose como un miembro integral de la banda. Participó en álbumes icónicos como Art of Life (1993) y Dahlia (1996), que se convirtieron en grandes éxitos.

Tras la disolución de X Japan en 1997, Heath persiguió una carrera en solitario y colaboró con el guitarrista de X Japan, Pata, en el proyecto Dope Headz en el año 2000. A lo largo de los años, continuó contribuyendo a la escena musical y dejando una huella perdurable.

El comunicado de la banda también menciona que el obituario de Heath estaba originalmente programado para ser lanzado a finales de noviembre, siguiendo los deseos de su familia, pero se anunció antes debido a la cobertura injustificada de los medios. Se planea una ceremonia formal de despedida para Heath en una fecha posterior, de acuerdo con los deseos transmitidos por su familia. La partida de Heath deja un vacío en la industria musical japonesa y entre los fans de X Japan, recordándolo como un bajista excepcional y un ser humano querido.

Fuente: Tribuna