¡Traka! Esta es la millonaria cantidad que Yeri Mua ha gastado en sus cirugías estéticas

Ciudad de México.- Si duda, Yeri Mua se ha convertido en una de las celebridades de Internet más populares del momento, gracias a sus constantes polémicas y ahora por su faceta como cantante con la que ha logrado viralizarse en diferentes plataformas, tan solo en TikTok la veracruzana posee más de 17 millones de seguidores, así que aunque a lo largo de su carrera ha sumado detractores la realidad es que ya es un personaje de fama internacional.

Algo de lo que más ha llamado la atención alrededor de la 'Bratz Jarocha', además de su irreverencia es la transformación física que ha tenido a lo largo de los años, pues gracias al bisturí ha conseguido tener una figura más delgada y llena de curvas, procedimientos estéticos en los que ha invertido una fuerte cantidad de dinero.

Para nada es algo oculto que la intérprete de Chupón se ha realizado arreglitos para realzar su belleza, pues ella no es de las famosas que lo niegan, al contrario, incluso comparte con sus seguidoras su experiencia para que vean el proceso si es que tienen en mente hacer algo similar y desde los 19 años ha comenzado con su transformación, la cual podría continuar.

Yeri reconoce que no es de las que le gusta ir al gimnasio y después del problema de obesidad que enfrentó, no tuvo dudas al querer practicarse una liposucción para esculpir su figura, además de que confiesa que siempre tuvo inquietud por las cirugías estéticas, pues fue lo que vio desde su adolescencia.

Yeri Mua ha entrado al quirófano en varias ocasiones para realzar su belleza | Imagen especial

A mí siempre me han llamado la atención eso de las cirugías, sobre todo cuando fue el boom de las Kardashian, yo lo viví cuando iba en la preadolescencia. Me metía a Instagram y las veía con cul…tes con chicho…as (...) me empezó a llamar la atención. Cuando tenía 15 yo le decía a mi mamá a los 18 me voy a operar y así fue", confesó en entrevista con Adela Micha.