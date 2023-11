Tras protagonizar tiernos besos, Nicki Nicole confiesa que no sabe si es novia de Peso Pluma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque parecía que el romance entre Nicki Nicole y Peso Pluma ya estaba más que confirmado, pues la pareja de cantantes protagonizó una serie de románticos besos en uno de los conciertos del intérprete de corridos tumbados, ahora la rapera parece no estar muy convencida de lo que tienen, pues en una entrevista titubeo a la hora de hablar de su relación.

Ambos acudieron a la alfombra roja de los Premios Latin Grammy 2023, donde llegaron juntos y aunque en un punto cada uno desfiló de manera individual, al final terminaron besándose ante las cámaras, lo cual dejó en shock al mundo de la farándula y en particular a sus fanáticos que desde hace meses esperaban que confirmaran su romance.

Sin embargo, le cuestionaron a la argentina acerca de su estatus con el intérprete de Lady Gaga, pero no supo decir a ciencia cierta qué es lo que tienen, lo cual generó polémica ya que para algunos todavía no está lo suficientemente convencida como para gritar a los cuatro vientos que se quieren, por lo que otra vez se han dividido opiniones en redes sociales.

¿Lo volvió a negar? Nicki Nicole no sabe si Peso Pluma es su novio

Nicki dijo desconocer si son novios o no, lo cual hace pensar que quizás el cantante todavía no se lo pide de manera formal, pues respondió "estamos en eso" cuando le preguntaron que si estaba "enamoradísima" de Peso Pluma, pero eso no fue todo y que no sabía si aceptar o no que son pareja ya que dijo no querer incomodarlo.

Peso Pluma y Nicki Nicole acapararon reflectores en los Latin Grammy 2023 | Captura TikTok

Sí. O no... la verdad no sé, qué sé yo. Es que no lo quiero comprometer, pero sí".

Tras la respuesta de la rapera respecto a su relación con 'Doble P', mucho se especuló en redes sociales de sus verdaderas intenciones con el cantante, pues mientras unos creen que se avergüenza de Hassan Emilio Kabande Laija, otros la justifican con que todavía no tienen mucho tiempo juntos y posiblemente no hayan formalizado del todo.

Lo que es una realidad es que ambos han logrado acapara la atención del público, no sólo por su música, sino porque se han convertido en una de las parejas del año, pues desde hace meses se les había visto coquetear y a fin se va destapando el cariño que se tienen, así que veremos si la química que han demostrado tener desde que fusionaron sus talentos con Por las Noches, logra trascender a una relación duradera.

