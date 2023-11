Wendy Guevara habla de los lujosos regalos que pidió Kimberly 'La Más Preciosa'

Ciudad de México.- Aunque parecía que todo se había terminado en la relación de Kimberly 'La Más Preciosa' luego de su repentina ruptura, la chica de 'Las Perdidas' quiso darse una segunda oportunidad con Óscar Barajas y están cerca de llegar al altar para sellar su pacto de amor, aunque al parecer la influencer ya perdió la humildad y está pidiendo lujosos regalos que hasta Wendy Guevara quedó sorprendida.

Fue en una reciente transmisión en vivo, donde la ganadora de La Casa de los Famosos México habló de la boda de su amiga, al destacar que se encuentra desconcertada de las exigencias que ha puesto a sus invitados, pues ya les compartió la lista de regalos que organizó con una famosa tienda departamental, donde los artículos que seleccionó van de los 10 mil hasta televisores de 200 mil pesos, lo cual ha causado gran polémica en redes sociales ya que de interesada no la han bajado.

Hay no la Kimberly me dejó fría porque hasta en su mesa de regalos pidió el Playstation nuevo, ¿hay que útil va a ser, hace un pastel ahí o qué?, puras cosas de Liverpool la perra y hasta cosas de 23 mil, de 12 mil, ¡hay no! yo no voy a darle ni ma…res, está loca, antes era más sencilla y yo le ponía el desechable en sus cumpleaños, está pero loca", dijo la rubia.