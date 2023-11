¡Ya no lo oculta! Macky González reconoce que le atrae un poquito Jawy Méndez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La sétima temporada de Exatlón México arrancó llena de polémica y tras dos semanas de competencia, el amor ya llegó hasta las tierras de República Dominicana, así que todo parece indicar que habrá una nueva pareja en la alineación azul, pues Macky González decidió reconocer ante las cámaras sus sentimientos y dejó en shock a la audiencia de TV Azteca.

Bien dicen que de odio al amor, solo hay un paso, pues aunque al principio se mostró descontenta con la actitud de Jawy Méndez, a quien tachó de prepotente. Ahora, la llamada 'Amazona' comienza a desarrollar emociones hacia su nuevo compañero de equipo, algo que en sus participaciones pasadas no había experimentado, por lo que no quiere adelantarse a nada.

Al parecer el exintegrante de Acapulco Shore ya sacó a relucir sus dotes de casanova, debido a que la campeona de la primera temporada quedó rendida ante su galanura, algo que se negaba a aceptar, pero en la reciente emisión del programa decidió sincerarse al reconocer que siente un poco de atracción hacia el peleador de Artes Marciales Mixtas.

Como que nunca me había, pues sí, la neta, gustado alguien o sea me gusta pero poquito", confesó Macky

El sentimiento es mutuo, pues Luis Alejandro Méndez indicó que le parece una mujer linda, la cual le gustaría seguir conociendo, aunque considera que se ha mostrado muy tímida y no se ha dejado llevar, así que los fans de Contendientes creen que ellos podrían ser la pareja de la temporada, tal como ocurrió la edición pasada con Andrés Fierro y Lili Hernández.

Ahora, ambos se han mostrado muy cercanos y se apoyan en los circuitos, aunque Macky reveló que Jawy lo desconcentra en la línea de tiro, por lo que está pensando en pedirle que mejor la espere en la banca con porras: "No quiero que me desconcentre, estoy bien, estoy fluyendo y que me siga echando porras Jawy pero pues yo tampoco es que haya venido a eso, él no sabe nada, es como un secreto", dijo la atleta.

En lo que ambos coinciden es que su prioridad es dar su mejor papel dentro de la competencia, pues ese es su objetivo, aunque tampoco se cierran a que algo pueda surgir en el camino, por lo que veremos en que termina su atracción, pues a menos de un mes de convivencia ya aceptaron que tienen sentimientos mutuos.

Fuente: Tribuna