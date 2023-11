¿Adiós RBD? Anahí es hospitalizada de emergencia; la banda sigue conciertos sin la actriz

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- De nueva cuenta la famosa cantante de pop y reconocida actriz de melodramas, Anahí, volvió preocupar a sus millones de seguidores y fans, debido a que después de terminar un concierto en Brasil, fue hospitalizada de emergencia por sus severos problemas de salud, por lo que se ha puesto en duda que pueda seguir de gira y que podría decirle adiós a RBD, dado a que la banda anunció que seguirán con los conciertos sin la exestrella de Televisa.

Como se sabe, el pasado jueves 16 de noviembre, Dulce María y la cantante rubia causaron gran preocupación en sus fans al compartir en Instagram que estaban pasándola mal con temas de su salud, primero, Anahí reveló: "OMG. Pasé la peor noche, me duelen los huesos, no sé qué pasa. No es COVID, eso creo, me acaba de dar hace poco, por quinta vez", pero, ante esto, señaló que continuaría con sus compromisos por las localidades de Brasil.

Pero, lamentablemente el pasado viernes 17 de noviembre, la intérprete de temas como Adrenalina, tuvo que irse de urgencia al hospital por los terribles malestares, señalando: "Por primera vez en mi vida tuve que abandonar un concierto por un problema de salud", esto debido a que: "Durante los últimos días he sufrido un dolor insoportable en las costillas, espalda y cabeza, junto con fiebre muy alta y escalofríos. Mi querida gente de Brasil, todavía no sabemos qué es lo que tengo. Los doctores ya están aquí y haremos pruebas. Daré lo mejor de mí en los conciertos que nos quedan. Espero poder estar a la altura de lo que ustedes merecen".

Poco después, Manuel Velasco, el esposo de la cantante, salió revelar que el motivo de los malestares de su mujer es debido a una "infección renal bastante seria", agregando que: "Este tipo de infecciones deben de ser tratadas a tiempo para que no se complique, ya que las bacterias pueden subir por el torrente sanguíneo y empeorar el estado de salud de quien padece la infección". Por este motivo es que confirmaron que Anahí debía guardar absoluto reposo y no podría asistir a su concierto en el Allianz Parque el pasado sábado 18 de noviembre.

Pero, la ausencia de quién fue 'Mía Colucchi', no detuvo al resto de sus compañeros, pues por fortuna y en acuerdo de los cinco, Dulce, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, sí se presentaron ante el público, enviándole un mensaje amoroso a su colega para desearle una pronta recuperación, y para honrar su esfuerzo y darle al público un gran show, Chávez se vistió como la cantante e interpretó el tema Así Soy Yo, haciendo enloquecer a los miles de asistentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui