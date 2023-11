'Anyone But You': Sydney Sweeney en una comedia romántica que promete risas y romance

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La esperada comedia romántica Anyone But You ha lanzado su tráiler completo, ofreciendo a los espectadores una visión más detallada de la historia. Con Sydney Sweeney y Glen Powell como protagonistas, la película promete una combinación de risas, romance y situaciones incómodas en una trama centrada en una falsa relación en una boda de destino. La película, dirigida por Will Gluck, llegará a los cines el 22 de diciembre, a tiempo para alegrar la temporada navideña.

Anyone But You sigue la historia de Bea y Ben, interpretados por Sydney Sweeney y Glen Powell, respectivamente. Ambos personajes, ex parejas, se ven envueltos en una situación incómoda cuando son obligados a simular una relación romántica en una boda de destino en Australia.

La hermana de Bea está a punto de casarse, y ambos ex novios acuerdan actuar como pareja para evitar situaciones desagradables con sus actuales parejas. A medida que se desarrolla la trama, la película promete momentos hilarantes y, al mismo tiempo, explorar la chispa romántica entre los protagonistas.

Leyenda

El tráiler recién lanzado ofrece un vistazo más amplio a la dinámica entre Bea y Ben, destacando su reluctancia inicial a participar en la farsa romántica. La película juega con situaciones cómicas, desde una escena en la que Ben se ve atrapado con una araña hasta momentos embarazosos, como el intento de recrear la famosa escena de Titanic. La química entre los actores y la dirección de Will Gluck prometen una experiencia cinematográfica entretenida y emocionante.

Aunque inicialmente programada para el 15 de diciembre, la película experimentó un pequeño retraso y llegará a los cines el 22 de diciembre. Este ajuste en la fecha de lanzamiento permitirá que los espectadores disfruten de Anyone But You durante la temporada navideña, convirtiéndola en una opción perfecta para aquellos que buscan risas y romance en la pantalla grande.

Leyenda

La película cuenta con un elenco talentoso, incluyendo a Dermot Mulroney, Alexandra Shipp, Rachel Griffiths y Michele Hurd. Dirigida por Will Gluck, conocido por su trabajo en comedias románticas como "Friends With Benefits" y "Easy A", la película combina la experiencia del director con la habilidad del elenco para ofrecer una experiencia cinematográfica completa.

Leyenda

Con una premisa divertida, un elenco estelar y la dirección de Will Gluck, las expectativas para Anyone But You son altas. La película promete ofrecer más que solo risas, explorando la conexión romántica entre Bea y Ben mientras enfrentan las complejidades de su falsa relación. Para los amantes de las comedias románticas, esta película parece ser una opción perfecta para disfrutar durante las festividades.

Anyone But You se posiciona como una comedia romántica que combina humor y romance de manera equilibrada. Con Sydney Sweeney y Glen Powell liderando el elenco, la película promete mantener a la audiencia entretenida y emocionada. A medida que la fecha de estreno se acerca, los fanáticos del género esperan ansiosos el lanzamiento de esta película que promete ser una adición alegre a la temporada de vacaciones.

Fuente: Puro Show