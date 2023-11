El mal acecha en la primera imagen de la precuela de 'La Profecía'; mira aquí todos los detalles

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El mal acecha en la primera imagen de The First Omen, la anticipada precuela de la icónica película de terror de 1976 The Omen. Con Nell Tiger Free como protagonista, la película dirigida por Arkasha Stevenson promete una inmersión en la oscuridad y la conspiración mientras una joven estadounidense se enfrenta a fuerzas sobrenaturales. La fecha de estreno está marcada para el 5 de abril de 2024, ofreciendo a los fanáticos una experiencia cinematográfica aterradora y emocionante.

En la primera imagen revelada, Nell Tiger Free, quien interpreta a la joven estadounidense en la película, se encuentra en un altar rodeado de velas votivas. La composición forma sutilmente una cara demoníaca, con Free en el centro, atrapada en la boca con colmillos de la figura infernal. Esta primera visión promete una experiencia aterradora y visualmente impactante para los espectadores.

La película sigue la historia de la joven estadounidense, enviada a Roma para servir a la Iglesia Católica Romana, pero pronto se encuentra cuestionando su fe mientras se ve envuelta en una horrible conspiración para desatar el mal supremo en el mundo. Con elementos de suspense, horror y dilemas personales, The First Omen promete explorar las raíces del terror que se desarrollarán en la famosa saga.

Nell Tiger Free lidera un elenco talentoso que incluye a Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson y Bill Nighy. Esta combinación de actores experimentados y emergentes promete ofrecer interpretaciones impactantes que elevarán la intensidad de la trama. La dirección de Arkasha Stevenson, conocida por su trabajo en Legion y Brand New Cherry Flavor, agrega una perspectiva fresca al género del terror.

The Omen original de 1976, protagonizada por Gregory Peck, sigue siendo una película de terror icónica que dejó una marca indeleble en el género. La historia del Anticristo, los eventos sobrenaturales y la conspiración malévola resonaron en los espectadores, convirtiéndola en una de las películas más taquilleras de su época. La franquicia se expandió con secuelas y un remake en 2006, y ahora, The First Omen busca profundizar en los orígenes del terror que captivó a audiencias en todo el mundo.

Arkasha Stevenson, en su primer largometraje, asume la dirección de The First Omen. Basada en los personajes creados por David Seltzer, con una historia de Ben Jacoby y un guión de Tim Smith, Stevenson y Keith Thomas, la película es una colaboración talentosa que promete capturar la esencia del mal y el misterio. La producción, a cargo de David S. Goyer y Keith Levine, respaldada por productores ejecutivos como Tim Smith, Whitney Brown y Gracie Wheelan, augura una experiencia cinematográfica memorable.

The First Omen está programada para llegar a los cines el 5 de abril de 2024. Los fanáticos del terror anticipan con entusiasmo la oportunidad de sumergirse en la oscura narrativa que precede a The Omen. Con una combinación de elementos visuales impactantes, un elenco estelar y una trama envolvente, la película promete ser una adición significativa al legado del género del horror.

Con The First Omen, el mal está listo para acechar nuevamente en la pantalla grande. La combinación de elementos clásicos del terror, una nueva perspectiva narrativa y un elenco talentoso establece el escenario para una experiencia cinematográfica que dejará a los espectadores al borde de sus asientos. La espera hasta el 5 de abril de 2024 promete ser llena de expectativas y emoción para aquellos que buscan una inmersión intensa en el género del horror.

