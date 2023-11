Entre denuncias de robos masivos y tormentas; así se vivió el segundo día de Taylor Swift en Brasil

Comparta este artículo

Río de Janeiro, Brasil.- Si bien, las presentaciones de Eras Tour habían resultado todo un éxito para Taylor Swift, las cosas dieron un giro inesperado desde su concierto del pasado viernes, 17 de noviembre, día en el que Ana Clara Benevides perdió la vida minutos antes de que comenzara el espectáculo. Reportes oficiales indican que la joven, de 23 años, murió debido a un fuerte golpe de calor derivado de las temperaturas extremas que estaba registrando el país sudamericano aquel día.

Taylor no se enteró de la amarga noticia sino hasta después de que finalizó su concierto, por lo que emitió un comunicado en el que reveló que se encontraba destrozada. Aún así, el pasado sábado, 18 de noviembre, la rubia debía dar un segundo show, el cual optó por cancelar debido al intenso calor y por la muerte de la propia Ana. Si bien, esta decisión fue tomada como una medida de protección hacia los fanáticos, éstos no lo vieron así, puesto se les notificó del cambio ya que estaban en el Estadio Nilton Santos y no antes.

Derivado de esta situación, los organizadores sacaron a los fanáticos del recinto, pero el caos no tardó en desatarse a fuera del estadio. Hasta el momento, las causas no quedan del todo claras, puesto hay quienes aseguran que todo se debió a una fuerte tormenta que ocurría justo al momento en el que los fans salieron de la locación; otros datos indican que se registraron robos masivos en el lugar, lo que detonó una estampida entre los seguidores y un tercer dato menciona que, en realidad, todo se debió a la misma furia de los seguidores de Taylor, quienes molestos por el cambio, provocaron un alboroto a fuera del lugar.

Independientemente de cualquier causa, los resultados fueron los mismos; en X (red social anteriormente conocida como Twitter) se dieron a conocer diversos videos, imágenes y hasta memes en los que se mostró el descontento del público, mientras que otros tomaron el tema de manera más cómica y compararon la visita de Taylor Swift con el capitulo de Los Simpson en el que 'Homero' viaja a Nueva York y todo le sale mal. Algunos más aseguraron que la visita de la cantante habría desatado el caos en Brasil, entre otras cosas.

Aunque hasta el momento, Taylor Swift no se ha pronunciado con respecto a los hechos ocurridos durante la jornada del pasado sábado, la realidad, es que la cantante dejó en claro su postura con respecto a la inesperada cancelación de su show por medio de un comunicado a través de sus redes sociales, en donde que aclaró que el "bienestar" de sus fans y de su público en general siempre estará en "primer lugar" para ella. Cabe aclarar que el concierto fue pospuesto hasta el próximo lunes, 20 de noviembre y los boletos que se compraron para el sábado serán respetados.

"Escribo esto dentro demi camerino en el estadio. La decisión de cancelar el show de esta noche fue debido a las temperaturas extremas en Río. La seguridad y bienestar de mis fans, de los artistas en el escenario y de mi equipo, tiene que estar, y siempre estará, en primer lugar", declaró la famosa.

Fuentes: Tribuna