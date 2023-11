'Exatlón México': Regresó para revivir sus momentos de gloria y otra vez fue humillado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Exatlón México se ha convertido en una importante plataforma que los atletas que han pasado por sus filas han utilizado para despuntar sus carreras, aunque no todos han tenido el tiempo de destacar del mismo modo y sin duda, Ernesto Cazares es un pilar de la marca de TV Azteca, pues fue el primer campeón que se coronó convirtiéndose en una importante leyenda del equipo azul.

El llamado 'Niño Maravilla' ha brillado por su velocidad y habilidad para sortear los circuitos, pero aunque ha tratado de revivir su momento de gloria dentro de las famosas playas de República Dominicana, la realidad es que no ha podido volver a conseguirlo y sus últimas participaciones le han costado críticas entre el público, quienes consideran no es el mismo que levantó el trofeo.

Y es que el veracruzano no ha podido lidiar con el peso de ser campeón y que los televidentes lo hayan puesto en esa posición, pues como recordarán en la primera entrega el ganador surgió a través de una votación y no en un juego final como ahora se hace, es por eso que tras el bajo rendimiento que ha tenido han puesto en tela de juicio su trono.

Ernesto Cazares capeón de 'Exatlón México' | Crédito: X @ExatlonMx

El menor de los Cazares ha regresado en varias ocasiones al programa, lo hizo en Titanes vs Héroes y fue el décimo tercer eliminado, también formó parte de la primera edición All Star, donde tan sólo duró una semana tras ser derrotado por Doris del Moral, así que regresó a defender su honor en esta séptima temporada, pero su destino será el mismo.

Ernesto Cazares eliminado, ¿de forma injusta?

Tal como ha sucedido en todas las temporadas, las redes sociales se han saturado de filtraciones acerca del programa y a unas horas de que se presente la eliminación, páginas como JL Reality han destapado que el primero en despedirse de la competencia será Ernesto Cazares, algo que algunos fans han calificado como injusto.

Ernesto Cazares sería el primer eliminado de la temporada | Crédito: X @ExatlonMx

Y es que la semana pasada él venció a sus compañeros, pero la producción decidió cancelar la eliminación de último momento para que todos pasarán un ciclo más juntos; sin embargo, el duelo se repitió esta jornada con los mismos competidores, pero Cazares no pudo volver a repetir la hazaña, así que creen que lo correcto era que saliera el que ya había sido derrotado anteriormente.

Desafortunadamente, el experto en parkour no tendrá el tiempo suficiente para reconfirmar el por qué fue campeón, así que lo veremos partir una vez más este domingo 19 de noviembre y se desconoce si es que volverá a las tierras que lo vieron crecer, dado que sus últimas experiencias dentro del show no han sido tan gratas para él, aunque pudiera suceder en algún otro All Star si es que llega a aceptar la invitación.

Fuente: Tribuna