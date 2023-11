Filtran 'pruebas' de la inocencia de Andrés Roemer, exconductor de TV Azteca, acusado de abuso

Ciudad de México.- Poco antes de que comenzara el conflicto bélico entre Israel y Hamás, trascendió la noticia del arresto del abogado, exdiplomático y exconductor de TV Azteca, Andrés Roemer, quien se encontraba prófugo de la justicia después de haber recibido diversas acusaciones de abuso sexual. Si bien, hasta el momento estos hechos continúan bajo investigación, ante el ojo público es considerado como culpable; sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando una influencer dedicada a investigar este tipo de crimenes aseguró contar con pruebas de que el famoso podría ser inocente al menos de dos denuncias.

Se trata de la youtuber Valentina Ortiz, quien como se meniconó anteriormente, su principal nicho es investigar a profundidad casos de abuso sexual. Entre sus logros se puede mencionar el caso del actor Juan Dhartés, quien fue acusado de violentar a su excolecga Thelma Fardín, pero tiempo fue absuelto de los cargos en su contra, por lo que algunos de los seguidores de la influencer no tardaron en hacerle llegar la polémica de Andrés Roemer, así que, se puso manos a la obra y encontró diversas pruebas ¡a su favor!

En días recientes, Ortiz brindó una entrevista para el medio Infobae y otros medios de comunicación, donde reveló que al comienzo del caso creyó que Roemer era un depredador sexual, sobretodo porque tomó en cuenta las 61 acusaciones que el exconductor tenía en su contra, pero tras una dinvestigación se percató de que la mayoría de señalamientos provenían de X (red social anteriormente conocida como Twitter), de cuentas que no contaban con rostro, nombres y apellidos, por lo que podrían desestimarse fácilmente en un juzgado.

"Sin embargo cuando me pongo a ver de qué se tratan esas 61 denuncias veo que no son denuncias, eso me parece que es un dato bastante importante a resaltar, son 61 tuits, que provienen de una cuenta sin ningún tipo de responsable conocido, que son tuits sin firma ni apellido, la mayoría son acusaciones anónimas y aquellas que tienen nombre y apellido describen conductas que no se podrían ser constitutivas de delito como tocar un hombro u olvidar el nombre de una persona."