FOTOS: Exnovio de Yeri Mua casi muere en atroz accidente; su millonario auto quedó hecho añicos

Boca del Río, Veracruz.- A finales del año 2022 trascendió la noticia de que la famosa influencer Yeri Mua y Brian Villegas terminarían su relación debido a una presunta infidelidad cometida por el creador de contenido, quien hasta el momento no solo ha negado estos hechos, sino que también ha acusado a la modelo de redes sociales de 'tirarle hate' por medio de sus publicaciones, en las que ha llegado a acusarlo de deberle dinero, entre otras muchas cosas.

Es a meses de estos acontecimientos Brian Villegas habría estado a punto de perder la vida en un intenso accidente ocurrido en la autopista de Boca del Río en Veracruz. Si bien, el influencer logró salir con vida del siniestro, la realidad es que su millonaria camioneta Lobo Raptor de la marca Ford terminó hecha cenizas debido a la intensidad de las llamas que nacieron como producto del impacto, incluso en algunas fotografías publicadas por el propio creador de contenido se aprecia que el vehículo fue perdida total.

Los hechos ocurrieron recientemente, en la mencionada autopista, cerca de la desviación de la Escuela Heroica Naval, sitio en el que otro auto se le habría cruzado de manera violenta, por lo que Villegas habría dado un volantazo para evitar el impacto; sin embargo, esto provocó que su llanta subiera por la banqueta de la pista, lo que derivó en el potente choque. El famoso comentó en redes sociales que, aquella noche, él no iba solo, puesto lo acompañaban tres amigas que le pidieron un "aventón" hasta su casa.

Luego del choque, el cuarteto tuvo apenas unos segundos para salir del vehículo, cosa que hicieron, dejando atrás sus teléfonos celulares, dinero y otras pertenencias, mismas que se perdieron por el incenido que rápidamente se propagó por el vehículo. Villegas comentó que le dolía perder sus pertenencias (sobretodo si se toma en cuenta que su camioneta está valuada en más de 2 millones de pesos), pero argumentó que sentía feliz de haber salido con vida y a salvo del incidente.

"Mi camioneta acabó hecha polvo en cuestión de minutos. La vida me vuelve a enseñar una dura lección. Cada vez que me caigo, me vuelvo a levantar más fuerte, por algo pasan las cosas y sé que Dios me mandará algo mejor", declaró Brian en sus redes sociales.