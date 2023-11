Galilea Montijo revela cómo ha superado su divorcio, ¿volvería a casarse?

Ciudad de México.- Galilea Montijo ha vivido una montaña rusa de emociones este 2023, pues aunque ha tenido gran éxito en su carrera como conductora, respecto a su vida personal ha enfrentado importantes cambios como su divorcio con Fernando Reina, a quien sigue frecuentando por el hijo que tienen en común y según ha revelado mantienen una relación cordial.

Después de que la tapatía reconociera que ahora su pequeño vive con su ex, ahora ella busca rehacer su vida sentimental y ha dejado de ocultar que sostiene un romance con el modelo Isaac Moreno, pues incluso ya asisten a eventos públicos juntos o posan muy acaramelados para sus redes sociales, lo cual le ha traído algunas críticas ya que para muchos se enamoró casi en seguida de su separación.

En este sentido, la guapa tapatía resalta que un divorcio es todo un proceso que no surge de un momento a otro y en su caso fue una decisión mutua, por lo que se siente tranquila, además de que quedaron en muy buenos términos, así que para ella más allá de lo que se pueda decir su prioridad es que su pequeño se encuentre bien.

Galilea Montijo ya presume a su novio Isaac Moreno en Instagram @galileamontijo

Uno no se casa para divorciarse. ¿Tú dime, me sentó bien el divorcio? yo creo que el divorcio es un proceso muy doloroso y las personas que me dicen que ya traigo novio y tal, pues las personas no se divorcian de un día para el otro, lleva su proceso y lo único a decir que conforme venga el día, vivo al día y sólo por hoy y a vivir la vida, soy una persona que sólo he trabajado y ver a mis niños crecer es lo que me importa".