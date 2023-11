3 lecciones que Taylor Swift ha enseñado a lo largo de su carrera para vivir mejor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el lanzamiento de 1989 (Taylor's Version), la cantante Taylor Swift hizo el debut más grande de todos los tiempos. En su momento, superó al álbum Midnights por... Taylor Swift. Estrella del pop internacional, en una carrera de 17 años, se ha convertido en el icono de toda una generación de swifties. Entre el amor y el aprendizaje de historias, habla de sus defectos y permite que sus oyentes leales o neófitos se identifiquen. Entre todo lo que Taylor Swift ha aportado a la Generación Z y a los Millennials, hay algunas conclusiones. Aquí hay tres lecciones que Taylor Swift puede enseñarnos a vivir mejor.

Abrazando su poder

En 2018, Taylor Swift dejó Big Machine Records. Este último fue adquirido más tarde por Scooter Braun. En una industria musical a menudo injusta, Taylor Swift ha elegido su bando. Desde 2019 trabaja en la reedición de sus discos. Al trabajar para recuperar su música, se asegura de rodearse de un equipo en el que confía, además de recuperar los derechos de sus canciones.

Cedric-Arnaud Ackah, estudiante de Lenguas y Civilizaciones Extranjeras especializado en inglés, trabajó en las letras de la cantante. Habló de una artista que "recupera el control de su arte". Según él, ella demuestra que se negó a dejarse amordazar y aprovecha para demostrar que su talento no se ha deteriorado con el paso del tiempo.

Tener una buena imagen de sí mismo

En el documental Miss Americana (Lana Wilson, 2020), Taylor Swift se sinceró sobre su relación con el cuerpo: "Siempre hay estándares de belleza que no cumples. Si eres delgada, entonces no tienes el que todos quieren". Denuncia así la hipocresía de las expectativas ligadas a la plasticidad, sobre todo cuando se asume el papel de figura pública. A pesar de su rubia, su sonrisa brillante y su cintura delgada, Taylor Swift sufría de trastornos alimenticios. Esta es una prueba más de que el malestar dismórfico puede afectar a cualquiera y que el mandato a la delgadez no perdona a nadie.

Concluye, sin embargo, admitiendo que se dio cuenta de su preferencia por sentirse saludable en lugar de caber en un par de jeans en 32/34. "Ahora me doy cuenta de que si comes, tienes energía y eres más fuerte, puedes hacer todos estos conciertos sin sentirlo", dice. Ella toma la decisión de vivir mejor para sí misma.

Defiende aquello en lo que crees

Hoy en día, la cantante Taylor Swift es una verdadera defensora de las personas LGBTQIA+, además de no dudar en animar a sus fans a votar. Sin embargo, todavía en Miss Americana, confiesa su miedo a tomar partido al principio de su viaje. Su objetivo era simple: permanecer en silencio para mantener una imagen inmaculada de una "buena chica".

El nombre del documental también hace referencia a la idea de un rostro femenino sabio que corresponde a las expectativas depositadas en él. Al retomar el control de su trabajo y hacerse oír ante el daño que se le ha hecho, Taylor Swift nos enseña que para vivir mejor, no debemos dudar en llevar nuestras convicciones. En este sentido, Cédric-Arnaud cita la canción Better Than Revenge, cuya letra cambió para liberarla de un discurso sexista. Dice que está "recuperando el control de su legado y de la memoria que dejará".

