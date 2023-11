Lupita Jones aclara si sale de Miss Universo tras 30 años en la franquicia de la belleza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida directora de los certámenes de belleza en México, Lupita Jones, recientemente acaba de emplear sus redes sociales para hacer varias aclaraciones importantes, como el hecho de que si es verdad que va a salir de Miss Universo, después de haber estado poco más de 30 años al mando de la tan afamada franquicia de la belleza que se creó en la década de los 50's.

Como se sabe, hace un par de días que el diario originario de Honduras, La Prensa, afirmó que el empresario de origen regiomontano, Raúl Rocha Cantú, en la actualidad busca quedarse con los derechos de este certamen de belleza, junto a Anne Jakrajutatip y Olivia Quido Skincare, quienes actualmente poseen los derechos, comenzando así el rumor de que supuestamente Jones quedaría fuera de la dirección mexicana de este certamen, dejando supuestamente a Cynthia Duque.

Ante este hecho, la reconocida Miss Universo de 1991, siendo la primer mexicana en coronarse, a través de su cuenta de Instagram señaló que finalmente pudo hablar con los elementos a cargos de los puestos, revelando que: "El lunes que llegué a El Salvador me topé con la directora de licencias y le dije: 'Oye, explíquenme lo que está pasando, porque nadie me ha contestado nada, nadie me ha dicho oficialmente qué está pasando para México'".

En base a esta respuesta por parte de su colega, Lupita desconcertada dijo que estaba preocupada por la situación, señalando que: "Lo que ella me dijo: 'Lupita, de verdad, créeme, no tenemos nada firmado para México para el año que entra. Las licencias aún no se entregan, y no hay nada firmado, y no sabemos qué está pasando, pero nosotros como organización no tenemos nada confirmado para el año que entra, para nosotros tú sigues siendo la directora hasta este momento'".

De igual forma, hizo oficial el hecho de que el próximo 2024, cuando se realice el concurso de belleza tendrá como cede México, expresando su preocupación al hecho de que la empresa que posee los derechos de Miss Universo se declararan en bancarrota, afirmando que: "Ojalá las cosas se den de manera positiva, para que nuestro país aproveche esta oportunidad de proyectarse a nivel mundial con la mejor imagen, como ahora sucedió en El Salvador".

Finalmente, le dejó un mensaje a Melissa Flores, la joven que buscaba la corona para México este 2023: "Hermosa Melissa, te abrazo con mucha emoción y sentimiento. Eres una reina que ante la adversidad has mostrado siempre tu mejor sonrisa y nunca has dado un paso atrás. Que esa fuerza y valentía te acompañen hoy y siempre. Me siento orgullosa que una mujer como tú lleve el nombre de México en el pecho demostrando la fuerza, valores y belleza de la mujer mexicana. Dios te bendiga y lo que tenga preparado para ti lo recibas con amor y gratitud".

