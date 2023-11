Nicole Kidman anuncia el regreso de 'Big Little Lies' para una tercera temporada

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La renombrada actriz Nicole Kidman, de 56 años, sorprendió a sus fanáticos al revelar que la exitosa serie de HBO, Big Little Lies, regresará para una tercera temporada. Durante una sesión de preguntas y respuestas en el CME Group Tour Championship en Naples, Florida, Kidman compartió la emocionante noticia, desatando la alegría entre los seguidores del drama criminal.

La actriz, ganadora del Oscar, expresó su amor por la serie y cómo llegó en un momento crucial de su vida. "Me encantó 'Big Little Lies' porque llegó en un momento de mi vida en el que pensaba que me retiraría, pero luego llegó esta situación en la que Reese Witherspoon y yo pudimos producir ese programa", explicó Kidman. La serie, co-producida por Kidman y Witherspoon, se convirtió en un éxito masivo y fue aclamada por la crítica desde su lanzamiento.

Nicole Kidman

Y luego todos ustedes lo vieron y lo convirtieron en un éxito masivo", continuó Kidman, revelando la tan esperada noticia: "Les traeremos una tercera, solo para su información". La confirmación del regreso de "Big Little Lies" llega seis años después de la segunda temporada, que concluyó con un suspenso significativo.

El anuncio arroja luz sobre la reciente reunión de Witherspoon con las coestrellas Laura Dern y Zoe Kravitz en Los Ángeles, lo que ahora parece haber sido un encuentro relacionado con los preparativos para la nueva temporada.

La segunda temporada, emitida en 2019, dejó a los espectadores con preguntas sin respuesta, especialmente en torno a la confesión pendiente de Bonnie Carlson (interpretada por Zoe Kravitz). La noticia del regreso de Big Little Lies ha emocionado a los seguidores de la serie, quienes esperan obtener respuestas a los misterios pendientes y disfrutar de más intrigas y giros en la trama.

Nicole Kidman, recientemente anunciada como la receptora del premio Lifetime Achievement Award del American Film Institute, celebró este nuevo logro en su carrera. La ceremonia está programada para el 27 de abril en Los Ángeles, y Kidman expresó su agradecimiento al AFI por incluirla en este selecto grupo de artistas.

Fuente: Tribuna