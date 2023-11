Ringo Starr confirma segundo concierto en México por una demanda excepcional de boletos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La leyenda musical Ringo Starr y su aclamada All Starr Band están listos para marcar la historia musical en México con un segundo concierto confirmado debido a la abrumadora demanda de boletos para su primera presentación en el país. Después de que las entradas para el 5 de junio de 2024 se agotaran en menos de un día, el ex Beatle anunció una fecha adicional el 6 de junio en el prestigioso Auditorio Nacional.

La visita de Ringo y su banda a México es altamente anticipada, especialmente después de casi una década desde su última actuación en el Auditorio Nacional en 2015, donde realizaron tres shows agotados. Esta vez, los fanáticos podrán deleitarse con clásicos atemporales de Ringo, incluyendo Photograph, It Don't Come Easy, With A Little Help From My Friends, Don't Pass Me By, Yellow Submarine y I'm the Greatest. Además, la All Starr Band ofrecerá éxitos como Roseanna, Africa, Hold the Line, Frankenstein, Free Ride, Johnny B Goode y muchos más.

La segunda fecha del 6 de junio ofrece a los seguidores de Ringo Starr otra oportunidad única de sumergirse en un viaje musical inolvidable que promete emocionar a fans de todas las edades. La preventa exclusiva para clientes Citibanamex inicia el 17 de noviembre a las 4:00 PM, y el acceso al público en general estará disponible a partir del 18 de noviembre a las 11:00 AM, a través de la taquilla del Auditorio Nacional y el portal www.ticketmaster.com.mx.

Desde su participación inicial con The Beatles en la década de 1960, Ringo ha destacado como una de las luminarias musicales más influyentes del mundo. Con una carrera que abarca desde 1970 hasta el presente, ha lanzado 20 álbumes de estudio en solitario y cuatro EP, siendo Rewind Forward su trabajo más reciente. El icónico músico formó la primera All Starr Band en 1989 y ha estado de gira desde entonces, consolidando su posición en la historia del rock.

Crédito:Ocesa

Ringo Starr, ganador de nueve premios GRAMMY, ha sido honrado dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, primero como miembro de The Beatles y luego como artista en solitario. Su contribución a la música también se ha extendido a la actuación, con más de 15 películas, un premio de la Academia y una nominación al Emmy como actor. Ringo, además de sus talentos musicales, es autor de ocho libros, modelo de moda, fotógrafo y artista visual con exposiciones de su trabajo en todo el mundo.

En 2008, Ringo inició una tradición anual dedicando su cumpleaños, el 7 de julio, a promover la Paz y el Amor, un movimiento que ha crecido globalmente y ha recibido apoyo incluso de la NASA. En 2018, fue nombrado caballero y en 2019 celebró 30 años de giras con sus All Starr Bands. En 2022, Ringo recibió un título honorario de Doctor en Música del Berklee College of Music, consolidando aún más su legado musical y su impacto en la cultura popular.

Fuente: Tribuna