Tras acusaciones de abuso a menor de edad, Enrique Guzmán hace lo impensable; así lo captan

Ciudad de México.- El famoso actor de la época de oro y polémico cantante, Enrique Guzmán, recientemente acaba de volver a generar una serie de malas criticas en su contra, debido a que después de haber recibido una nueva acusación en su contra de haber abusado sexualmente de una menor de edad, este parece ignorar los hechos y ha hecho lo impensable para el público, siendo destrozado en redes sociales al ser captado sobre el escenario.

Como ya se sabe, el intérprete de temas como Popotitos, volvió a ser tachado de abusador hace varias semanas, debido a que un periodista salió a informar que tenía en su poder un presunto video en el que se mostraría un abuso de índole sexual a una joven de tan solo 12 años de edad, la cual actualmente con 14 años y es la hija de Mayela Laguna, la polémica expareja de su hijo menor, Luis Enrique Guzmán, tras lo que ella salió a hablar al respecto.

Ante este hecho, el exesposo de la reconocida primera actriz, Silvia Pinal, ha estado en el centro del escándalo, especialmente por sus polémicas declaraciones burlándose de la situación y retando a los reporteros, respondiendo a sus preguntas de esta tan lamentable manera: "La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoce? Yo no. Y me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta".

Sin duda, esta respuesta no ha hecho más que empeorar su situación actual, dado a que en redes sociales lo han tachado de ser un "pedófilo" y de no tener conciencia, hecho que lo hizo tener que salir a disculparse con el público, algo que no le sirvió pues los ataquen continúan en su contra, por lo que se creía que al igual que cómo sucedió con Frida Sofía, su propia nieta que ya lo había acusado de tocamientos indebidos, sus presentaciones públicas disminuirías.

Pero no fue el caso, pues la noche del pasado sábado 18 de noviembre, el padre de Alejandra Guzmán se presentó con la frente en alto manteniéndose firme en su postura de inocencia, en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, interpretando sus mejores temas del rock and roll, como parte de la gira que ha realizado con varios de sus colegas de la década de los 80's que brillaron, causando un gran revuelo y otra serie de criticas en su contra.

