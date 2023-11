¿Vetado? Santa Fe Klan revela el motivo por el que ya no participa en la Feria de León

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Santa Fe Klan fue el invitado de lujo del programa especial La Guarida del Infierno, el cual se presentó a través del canal 5 bajo la conducción de Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Emilio Osorio y Apio Quijano, quienes alcanzaron popularidad gracias a La Casa de los Famosos México.

Este proyecto se dio como resultado de la gran aceptación que tuvieron con su clan del 'Team Infierno' en el reality antes mencionado, así que decidieron vestirse de manteles largos al invitar al guanajuatense como padrino de lujo y les dio algunas exclusivas alrededor de su carrera y de sus próximos proyectos.

El intérprete de Debo Entender y Cumbia Makabra, cotorreo con su paisana, Wendy Guevara, y los demás conductores, pero fue la famosa integrante de 'Las Perdidas' quien recordó el caos que Santa Fe Klan causó cuando se presentó en la Feria de León en 2022, pues fue tanto el poder de convocatoria del rapero, que estuvo a punto de haber portazo; incluso hubo quienes se treparon por la estructura de las gradas con tal de ver a su ídolo, lo que puso en riesgo a los asistentes.

Allá en León en la feria, hace como dos años, vi que la gente se brincó, hicieron un desmadre... Se brincaron, es que causa mucho escándalo", dijo Wendy sobre aquél concierto de Ángel.

Santa Fe Klan fue el padrino del 'Team Infierno' | Imagen especial

Ángel Quezada Jasso reveló el motivo por el que ya no lo invitan a ser parte de la Feria de León: "Por eso ya no me invitan a la feria... No me quieren invitar porque se hizo mucho desmadre ese día", dijo el famoso rapero que este año no se presentó en dicho evento.

También, Santa Fe Klan aseguró que grabará una colaboración musical con Poncho de Nigris, quien lo comprometió tras bambalinas, pues hasta se dieron la mano para sellar su pacto, por lo que veremos si es que esto se concreta ya que el rapero se ha consagrado como el máximo representante del género en México actualmente.

Lo que más gustó de la participación del cantante fue cuando tuvo la oportunidad de improvisar, así como su presentación musical en la que interpretó acompañado de su acordeón sus temas Celoso y Algo Más, los cuales forman parte de sus recientes éxitos.

