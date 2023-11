Cristian Castro será padre por cuarta ocasión; 'El Güero' Castro confirmó la feliz noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el famoso actor y muy polémico cantante, Cristian Castro, está a nada de tener otro hijo y los rumores de que será padre por cuarta ocasión al final de cuentas resultaron ser ciertos, o al menos eso expresó una famosa actriz que ante la prensa aseguró que el famoso tío de él, el querido productor de novelas, José Alberto 'El Güero' Castro, acaba de confirmar la feliz noticia con ella en una reciente junta.

Hace un par de semanas se dijo que el cantante agrandó su familia, y aunque él no ha dicho nada, ahora fue Lorena Meritano la que habló al respecto y confirmó que Castro, quien actualmente radica en Argentina, se convertirá en papá muy pronto, tal como

se ha especulado en las últimas semanas. Esto luego de que trascendiera que la madre del hijo de Cristian supuestamente es originaria de Rosario, una ciudad del país sudamericano.

Según la información que aparentemente recibió la famosa actriz de 53 años, declaró que: "Me acaba de contar José Alberto, su tío, que tuve reunión con él, que va a ser papá, me pone muy contenta, le gustamos mucho las argentinas", contó Meritano a la prensa que la esperaba a las afueras de Televisa San Ángel. Al respecto de los rumores con el hecho de que la futura madre tendría un par de meses de gestación cuando se reveló la noticia, Lorena únicamente dijo: "Me acabo de enterar que la mamá es Argentina, porque ya viene en camino el bebé".

Por último, la modelo reiteró que fue el famoso familiar de Cristian quien le ratificó que es verdad la información que circula del intérprete de Lloran las Rosas en redes sociales: "No, no, no, porque el otro día que fui a grabar Moe & Joe me entrevistaron y me enteré, y ahorita me lo acaba de corroborar su tío, así que no sé mucho, pero me pone muy feliz que hayan escogido traer un niño al mundo, y en mi país", manifestó con mucha alegría y una enorme sonrisa en su rostro.

Previo a estas declaraciones, la también presentadora de televisión argentina reveló detalles de su último encuentro con el mexicano, destacando que al igual que Verónica Castro, el cantante es muy querido en el país sudamericano: "El año pasado estuve con Cristian, nos sacamos fotos, las pusimos en Instagram, porque el participaba en el Bailando de Marcelo Tinelli, él era jurado ahí, y lo fui a visitar a su camerino, lo salude. Es muy simpático, muy amable, en Argentina quiero que sepan que Cristian es una estrella, como su mamá, y lo queremos y lo respetamos mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui