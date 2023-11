Destrozan a Bárbara de Regil por rechazar las tradiciones del Día de Muertos; esto dijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa coach de vida y muy polémica actriz, Bábabara de Regil, está en medio de tremendo escándalo, debido a que a través de las redes sociales millones de internautas la están destrozando sin piedad, después de que en una entrevista con varios medios de comunicación rechazara las tradiciones de una fecha tan importante como lo es el Día de Muertos, con un muy desafortunado comentario al respecto.

Sin duda alguna una de las tradiciones mexicanas más reconocidas y que más orgullecen a todos los ciudadanos del país es el celebrar a sus muertos y honrar su memoria, recordándolos especialmente en estas fechas que se supone su alma viene de visita al mundo terrenal, por lo que se crean altares preciosos con sus fotografías y algún objeto que les recuerde a ellos, además de colocar unas ofrendas, como la comida, bebida y postres favoritos, y la típica flor de cempasúchil, que también ayuda a su alma en la transición.

Pero, mientras que en México esta tradición se trata sobre recordar a los muertos y expresar el gran amor que sintieron por ellos, tan solo dos días atrás, el 31 de octubre, se festeja Halloween, que es un festejo de origen cela que adoptaron en Estados Unidos y comercializaron para que niños, jóvenes y adultos se vistan, pidan dulces o busquen con ingeniosas decoraciones causar terror, al ser conocida como la Noche de Brujas que aparentemente les da un mayor poder a estos seres malignos para traer el mal al mundo terrenal.

Por ese motivo, cuando la prensa se topó con la reconocida actriz de Rosario Tijeras no dudaron en cuestionarle sobre qué festividad era la que más le gustaba de las dos, a lo que respondió sin dudar que Halloween, ya que ella consideraba que el Día de Muertos no era algo que le gustara, pues considera que celebrar y regalarle cosas a los muertos no tiene caso, que es mejor hacerlo cuando está en vida, poniendo de ejemplo que ella prefiere llevarle sus flores y comida favorita a su madre ahora que está viva, que ya muerta no tiene caso.

Sin duda, el expresarse de esa manera de una de las tradiciones más importantes en México causó gran indignación en la mayoría de los internautas, por lo que a través de la cuenta de X han dejad mensajes en los que expresan: "A veces pienso…'Bárbara de Regil ya no me puede sorprender en ser tan hueca'. Corte a… Llega Bárbara de Regil a decir: 'Aaaah ¿no? ¡Pues toma esto! Tanto esteroide y proteína ya la dejó mal", entro otros en los que le expresan que debería de guardar mayor respeto por esta importante fecha y lea al respecto.

