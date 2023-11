Escándalo en Televisa: Eduardo Capetillo obligó a Biby Gaytán a dejar proyecto "por celos"

Ciudad de México.- Desde que Biby Gaytán tomó la decisión de dejar su carrera artística para dedicarse a la crianza de su familia, surgieron muchos rumores de que en realidad Eduardo Capetillo 'la sacó de trabajar' porque sería un hombre machista y celoso. Aunque la pareja ha preferido ignorar estas especulaciones y ella ya volvió al medio artístico, ahora salió a la luz que el exgalán de Televisa habría obligado a su esposa a abandonar un importante proyecto.

De acuerdo con la periodista Inés Moreno, la también cantante y su hija Ana Paula Capetillo tuvieron que abandonar la puesta en escena Amor sin barreras a tan solo un mes y medio después de su estreno por los celos de Eduardo. "Se ha hablado mucho de la celopatía que existe en el matrimonio de Biby Gaytán, sobre todo de Eduardo Capetillo", comenzó diciendo. Al parecer, madre e hija tenían firmado su contrato hasta diciembre.

Ya ven que ella entró a estelarizar Amor sin Barreras y estaban bien felices anunciando que si la temporada, que si no sé qué, y luego gira... también estaba ahí la hija de Biby y Eduardo, con papel estelar... todo muy bien", relató.

Sin embargo, de un día para otro, Biby habría avisado que dejaría la obra junto con su hija, por lo que el productor del proyecto tuvo que buscar a las nuevas protagonistas de urgencia: "La mujer de un día a otro les dejó tirada la obra, el hombrecito le dijo: ‘hasta aquí llegaste’, las sacó de la obra, sacó a su hija... y no contentos con eso, se llevaron el vestuario", aseguró Inés.

Posteriormente, la periodista relató que la actitud de Capetillo causó la renuncia de Biby y su hija: "Dicen que era tan tóxico (Eduardo) que, para entrar al escenario, la acompañaba hasta las piernas del escenario, ahí al ladito de donde ella tiene que entrar para salir al escenario... para que nadie la volteara a ver", señaló Inés. Finalmente, la periodista aseveró que debido a que la puesta en escena no tenía suplente para las actrices, tuvieron que hacer casting de emergencia para elegir a las nuevas integrantes.

Su contrato era hasta diciembre y ella les dijo ‘yo me voy’... agarró y se fue con todo y la hija, y la corredera para buscar, porque no tenían ni reemplazos, ellas era las estelares y cumplían… y mandar a hacer otros vestuarios porque se los llevaron… muy buena fuente me lo contó", agregó.