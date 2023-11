Hospitalizan a querida conductora de 'Hoy'; la operan de urgencia por problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora del programa Hoy dejó sin palabras a todos sus seguidores pues hace algunas horas confirmó que había sido hospitalizada de urgencia debido a un delicado tema de salud, pero no solo eso, ya que también la tuvieron que enviar al quirófano para una cirugía de emergencia. Se trata de la famosa Jenny García, quien es una de las coreógrafas del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

La originaria de CDMX tiene apenas 3 años formando parte de las filas de Televisa, pues como se sabe, ella comenzó su carrera en la empresa de la competencia, TV Azteca. Trabajó en este canal durante 16 años y 13 de ellos fue formando parte del matutino Venga la Alegría, donde compartió créditos con Tania Rincón, Vanessa Claudio, Sergio Sepúlveda, Tábata Jalil, Raúl Osorio, Mauricio Mancera, entre otros.

Jenny lideró el conocido 'Ballet de Venga la Alegría' más de una década, hasta que en 2019 hubo cambio de producción y todas las bailarinas fueron despedidas. Fue en 2020 cuando decidió tocar puertas en la empresa de San Ángel y la fallecida productora Magda Rodríguez le dio la oportunidad de estar en Guerreros 2020. Pero eventualmente acabó integrándose al programa Hoy con la sección fitness y Las Estrellas Bailan en Hoy.

Durante la mañana de este jueves 2 de noviembre, García usó sus historias de Instagram para contar que se encontraba hospitalizada debido a un fuerte tema médico, que comenzó como un dolor de vientre cualquiera: "Me agarró un dolor muy muy fuerte en el estómago. La verdad que dije, 'creo que me cayó algo mal en la comida'... me voy a mi casa, traía como retortijones y me empecé a sentir muy, muy mal", comentó.

La presentadora mexicana explicó que se comunicó con su médico de cabecera para contarle qué le sucedía y en ese momento le recetó cierto medicamento, que lamentablemente no le quitó el dolor: "Me tomo las pastillas y no me hicieron, le hablo como a las 8 de la noche y me dice 'sabes qué, no es normal, vete a urgencias y que te chequen'". Jenny explicó que como ella odia los hospitales, no quiso atender esta recomendación.

No obstante, un par de horas más tarde su hermana pasó para llevarla al hospital, donde la diagnosticaron con apendicitis y por ello tuvo que entrar de urgencia al quirófano: " Terminé con apendicitis, gracias a Dios todo salió muy bien... Me dice el doctor que gracias a la locura de mi hermana que me trajo, no se me reventó la apéndice y no pasó a mayores". Finalmente, García narró que se encontraba mucho mejor y que se seguiría recuperando, pero no adelantó cuándo dejará el hospital y por lo mismo no hay fecha para que se reincorpore a Hoy.

