Luis Miguel toma medida para no ser detenido por no dar pensión a sus hijos con Aracely Arámbula

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas se había estado especulando que Luis Miguel podría acabar detenido cuando regresara a México para su gira de conciertos, pues debía años de pensión alimenticia a sus hijos menores, frutos de su relación con Aracely Arámbula. Sin embargo, ahora ha trascendido que el cantante se librará de las autoridades porque realizó una jugada para impedirlo.

En días recientes se dijo que 'El Sol de México' se había visto obligado a pagar la manutención de sus retoños por una demanda de 'La Chule', sin embargo, ahora se reveló que nada de esto es verdad. La periodista Ana María Alvarado explicó en el programa Sale el Sol que Luis Miguel depositó aproximadamente 26 millones de pesos para el sustento de sus hijos por consejo de su defensa legal.

Los abogados de Luis Miguel le sugieren que deposite el dinero en el juzgado, ¿para qué?, para que si hace los conciertos nadie lo pueda detener", dijo.

A pesar de que en días pasados se dijo que la actriz originaria de Chihuahua ya había iniciado un proceso legal contra su expareja, según Alvarado esta información es falsa: "No hay una demanda, Aracely no ha interpuesto una demanda en contra de Luis Miguel, Luis Miguel le pagaba una cantidad que ellos habían acordado, dejó de pagar en diciembre del 2019, negociaban los abogados de Aracely con los de Luis Miguel, pero sin denuncia, entonces como no se pusieron de acuerdo en la cantidad".

Para evitar que el intérprete de La Incondicional tuviera problemas con la justicia en su regreso al país azteca, sus abogados le recomendaron: "'Tú deposita y puedes ir por el mundo tranquilo'", detalló Ana María. Sobre la negativa de Arámbula para recibir el dinero que Luis Miguel entregó para sus descendientes menores, la comunicadora puntualizó: "Ella está en su derecho de no recoger el dinero, no es que no quiera, porque no han llegado a una cifra que dictamine el juez".

'Anita' también precisó cuál es la razón por la que 'La Chule' se quedó sin abogados recientemente: "Ahora Aracely va a decidir si hay un acuerdo entre ellos fuera de la ley, entonces los abogados de Aracely le renunciaron, que no es Guillermo Pous, otros abogados que tenía le renunciaron porque le dijeron ‘ya tienes 26 millones en el juzgado, cóbralos’, y les toca un porcentaje, porque ellos trabajan a resultados, querían su porcentaje...".

Por otro lado, Alvarado también habló del proceso que la actriz de Televisa inició contra el padre de sus dos únicos hijos Daniel y Miguel en Estados Unidos: "Y los abogados de Luis Miguel, de Estados Unidos, quieren manejarlo con el licenciado Pous, pero falta que Aracely se ponga de acuerdo con el licenciado para ver el monto que le tocaría para ver si él hace el acuerdo", explicó la conductora de Imagen TV.

