"Mier... tóxica": Niurka, devastada, le envía fuerte mensaje a Emilio tras exhibir pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de confesar con gran triste que estaba severamente peleada con su hijo menor, el reconocido cantante y famoso actor, Emilio Osorio, recientemente la famosa y muy polémica vedette cubana, Niurka Marcos, acaba de presentar una entrevista con TV Azteca en la que le envió un fuerte mensaje a su pequeño, pidiendo que se aleje de toda la "mier... tóxica", así como ella.

Ahora, la cubana continúa reflexionando sobre el distanciamiento que ha tomado con Emilio, fruto de su relación con el productor Juan Osorio, luego de asegurar que el famoso joven le ha faltado al respeto. A pesar de que Niurka y Emilio presumían de una excelente relación como madre e hijo, la vedette manifestó que en este momento ha decidido poner tierra de por medio, sobre todo porque debe pensar en su bienestar.

Según lo expresado por la 'Mujer Escándalo', en entrevista para el programa de Venga la Alegría todo lo hizo porque ya tenía que ver por su propia salud y paz mental dado a que también ya cumplió su papel, declarando que: "Hoy en día he aprendido que tengo que aprender a desprenderme de esa gran madre y empezar a preocuparme por mí, porque tengo 55 años, porque ya hay golpes que me duelen, porque puedo afectar mi salud".

Emilio y Niurka. Internet

De la misma manera, la exactriz de Aventurera reprochó que el joven no sea igual de objetivo con sus dos padres, pues siente que Emilio tiene más condescendencia con el productor que con ella, enviando este triste mensaje: "¿Dónde está esa madurez?, ¿Dónde la dejaste encajonada?, porque de la misma manera que le toleras a tu papá su carácter, pues es la misma manera en que tienes y has tenido en el pasado reciente, tolerancia con tu madre, entonces ¿qué pasó?, ¿con quién te estás peleando?, ¿con qué te estás peleando?".

Finalmente, Niurka confesó que por ahora solo le queda respetar la decisión que ha tomado su hijo menor, aunque considera que no es la mejor: "Yo he vivido momentos con mis hijos en que he quedado rota, totalmente desarmada, ¿por qué?, porque eso es amar, amar es entregarse, amar es darlo todo, pero igual amar es poner límites, pelearte con criterios encontrados, y sin imponer, porque yo no soy de imponer, lo único que me resta es esperar a que la vida y el destino les ponga la verdad, la realidad y la lógica adelante, ¿por qué?, porque yo ya llevo mucha ventaja, de golpes, de fregadazos, de injusticias, de manipulación, de tropezar con gente mier.., tóxica".

Fuente: Tribuna del Yaqui