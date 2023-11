Por decepciones, Cynthia Klitbo quiere cerrar su corazón al amor: "No sé escoger"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de Televisa, Cynthia Klitbo ya se está rindiendo en temas del amor, pues reconoce que no sabe escoger novio y siempre termina con malas experiencias, razón por la que estaría pensando seriamente en cerrar su corazón ya que no está dispuesta a soportar ninguna otra decepción de los hombres, dado que cuenta con un pésimo historial.

La estrella de las telenovelas ha protagonizado intensos romances a lo largo de su vida, pero como en la mayoría de los casos la han tratado mal, asegura estar cansada de lidiar con abusos, así que ve mucho más viable enfocarse en sus proyectos y en estar feliz, por lo que aplica el dicho de mejor sola que mal acompañada.

Fue en una reciente entrevista, donde Klitbo fue cuestionada acerca de si tiene un nuevo galán, pero confesó que por ahora no tiene deseos de rehacer su vida en el plano amoroso, pero no sólo hecha culpa a sus exparejas, reconoce que también han sido su responsabilidad los fracasos: "Porque como que no sé escoger, y siempre salgo burlada y abusada de alguna manera".

Cynthia considera que siempre fue una mujer adelantada a su época, pues a diferencia de otras que aceptan únicamente quedarse en casa para atender a la familia, ella es independiente y con una carrera que quiere seguir exprimiendo: "Hay un momento donde todavía habemos mujeres que nacimos demasiado adelantadas a nuestra época, y o eres una mujer exitosa o te dedicas al señor, y yo prefiero dedicarme a mi carrera, que es mi mejor amante", destacó.

Cynthia Klitbo cierra con llave su corazón | Imagen especial

En cuanto a las cualidades que busca la villana por excelencia en un hombre, indicó que lo más importante es que si existe algún prospecto debe tener trabajo, pues recordemos que a Juan Vidal lo apoyó incluso económicamente y lo único que hizo fue maltratarla verbal y psicológicamente, así que no desea tener que seguir preocupándose por la economía de nadie que no sea de ella misma.

Cynthia cree que únicamente podría aceptar a un hombre que esté dispuesto a: "Amar en la misma manera que uno ama, y no ver a Cynthia Klitbo sino a Cynthia la mujer", pues la mayoría de veces no se le acercan con fines románticos sino por lo que pudieran obtener al tenerla cerca, lo cual la tiene baste desilusionada, pues ella se entrega por completo cuando esta con alguien.

Siempre piensan en qué provecho pueden sacar, y yo la verdad ya estoy muy desilusionada", lamentó.

No obstante, la famosa acepta que no ha dejado de recibir propuestas, pero después de tantos fracasos ya se volvió mucho más selectiva, por lo que no piensa apresurar nada ni aceptar a cualquiera que le hable bonito, pues si no encuentra al hombre ideal prefiere seguir disfrutando de su soltería en compañía de su hija.

Fuente: Tribuna