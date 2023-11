3 razones por las que Julieta Grajales es la verdadera campeona de 'La Isla 2023'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reality de TV Azteca, La Isla Desafío en Turquía regresó a la pantalla después de seis años de ausencia, razón por la que los televidentes se encuentran enganchados con lo que acontece dentro de la competencia que llegará a su fin el próximo 6 de noviembre, fecha en la que se destapará el nombre del gran ganador, aunque gran parte de los fanáticos han nombrado a Julieta Grajales como la 'Reina sin Corona' de la edición y aquí te presentamos 3 razones que lo respaldan.

Fue la favorita

Aunque la actriz fue la décimo tercera eliminada, fue la que se mantuvo en tendencia en redes sociales cada semana y también la que más creció en sus cuentas de todos los competidores, la muestra de que fue una de las favoritas para cargar el trofeo, pues se mantuvo firme en todo momento en sus ideales, a pesar de que todos se pusieron en su contra.

Libró las eliminaciones

Debido a que no logró tener una buena relación con los desafiantes a excepción de Andrés Tejeda, Julieta fue enviada a 10 eliminaciones, la mayoría de manera injusta tomando en cuenta su efectividad en los circuitos y salió librada de 9 batallas, solamente perdió la última porque se sentía agotada mentalmente por todo el rechazo que vivió y prácticamente extinguió a todo su equipo de los Intensos, dado que también se ensañaron con ella al lanzarla a todos los castigos que pudieron.

Julieta Grajales | Twitter @IslaReality

Es la única mujer que logró llegar a la final por su esfuerzo

Al no tener ninguna alianza, Julieta nunca tuvo la protección de nadie así que todo lo que logró fue a base de su propio esfuerzo y no porque alguien se lo regalara como sucedió con otros que a pesar de ser débiles, las amistades que forjaron los ayudaron a avanzar, por lo que sin duda era digna para colgarse la corona, aunque afortunadamente no se fue con las manos vacías pues ganó 50 mil pesos en una prueba y el cariño de miles de televidentes que se identificaron con ella.

¿Quién es Julieta Grajales?

Julieta Grajales es una actriz chiapaneca que se destaca por su participación en series como El señor de los cielos y La bandida, aunque también participó en el reality de Los 50. Estudió Mercadotecnia, es defensora de los derechos de la comunidad LGBT+ y estuvo en un video musical de la cantante LP, quien fue su pareja.

Fuente: Triibuna