¿Se acabó el amor? Ana Bárbara hace polémica confesión de Ángel tras acusaciones de maltrato

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, recientemente acaba de dejar a todos sorprendidos, pues en una reciente entrevista hizo una polémica confesión con respecto a la boda con su prometido y pareja desde hace varios años, Ángel Muñoz, después de verse en vuelto en el escándalo por acusaciones de maltrato a sus propios hijos, ¿acaso ya se acabó el amor?

Como se sabe, hace varios meses que José Emilio Fernández Levy, al cual la cantante crio como suyo, afirmó que su pareja por más de una década, la usa por su dinero y que maltrata a sus hermanos, afirmando que: "Me di cuenta de cómo Ángel trataba a mis hermanos, no me parecía nada. No solo a Chema, también a Emiliano, a Jerónimo sí lo trataba medio mal, pero no tanto porque es el más chiquito, al que más cuidó… Los trataba horrible", asegurando que por eso todos prefirieron irse de su casa con sus padres o independizarse.

Ante este hecho, la famosa cantante ha dejado en claro que no piensa hacer caso a las declaraciones y las ha desmentido muy a su estilo, pues empleando su cuenta de Instagram compartió fotografías de su prometido al lado de sus hijos con el mensaje: "Amor sin lazo de sangre, se llama (como dice) Reyli Barba, Amor del Bueno y amo", mostrando así que estaban unidos en las buenas y las malas.

Precisamente por estos mensajes en apoyo a Muñoz y otros detalles es que ha salido a la luz que aparentemente la pareja ya habría llegado al altar de manera privada y en secreto de los medios de comunicación, dejando de lado una boda grande y ostentosa, para vivir el momento entre ellos de manera íntima y humilde, por lo que cuando reporteros de Sale el Sol se toparon con ella no dudaron en cuestionarle al respecto.

Ante este hecho, la reconocida intérprete de Bandido dejó en claro que no está casada, que el día que llegue al altar todos lo sabrán debido a que van a verla vestida de blanco de pies a cabeza, señalando que estaba muy feliz y enamorada, y que no debería de hacerse caso a todos los rumores que corren por ahí. Cabe mencionar que en ningún momento habló de estas acusaciones y agradeció a todos el apoyo a su disco.

