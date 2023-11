The Beatles sorprenden al mundo con el lanzamiento de su última canción 'Now and Then'

Comparta este artículo

Inglaterra.- The Beatles han vuelto a emocionar a sus fanáticos de todo el mundo con el lanzamiento de su nuevo sencillo, la tan esperada canción titulada Now and Then. Este tema, escrito originalmente por John Lennon en forma de demo casero en la década de 1970, ha sido completado por The Beatles restantes, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, en una colaboración única que ha conmovido a millones de seguidores.

La historia de Now and Then es una odisea musical que comenzó hace décadas. John Lennon dejó atrás un demo de esta canción inacabada, pero nunca perdió la fe en ella. Paul McCartney, quien siempre creyó en la canción y su potencial, se propuso terminarla con el apoyo de Giles Martin. La versión final incluye la voz y el piano originales de John de 1977, la guitarra de George de las sesiones de Anthology de 1995, y la voz y la batería de Ringo de 2022.

El resultado es una canción que podría haber caído en el olvido, pero en cambio se convierte en una confesión adulta e íntima. Escuchar a John y Paul unir sus voces para cantar el coro, "De vez en cuando te extraño", es un poderoso recordatorio de la profunda conexión que compartieron estos dos amigos. La canción de John es emotiva y sincera, con letras que expresan gratitud y arrepentimiento. Como Giles Martin señaló, es como In My Life en su emotividad y sinceridad.

El lanzamiento de Now and Then no solo es un evento musical, sino también un emotivo viaje a través del tiempo y la amistad entre los miembros de los Beatles. La canción captura la esencia de lo que hizo que esta banda fuera tan especial y por qué su música sigue siendo relevante hoy en día. Los Beatles, incluso en diferentes décadas, suenan poderosos y claros, lo que demuestra su impacto eterno en la música.

El nuevo sencillo se estrenó el 2 de noviembre, y el lanzamiento físico en vinilo de 7 y 12 pulgadas, en vinilo negro y de colores, se llevará a cabo el viernes. También se ha lanzado un sencillo de cassette de edición limitada que incluye la icónica canción Love Me Do de The Beatles. Además, se espera que el video de la canción, dirigido por Peter Jackson, se presente próximamente.

Now and Then no solo es una obra maestra musical, sino también un tributo a la perseverancia de Paul McCartney. Durante décadas, McCartney se negó a dejar que esta canción se desvaneciera en el pasado y siempre la consideró una canción de los Beatles. Su dedicación y creencia en su amigo John Lennon, así como en la historia musical de los Beatles, hicieron que esta colaboración única fuera posible.

El lanzamiento de Now and Then no solo marca el regreso de los Beatles, sino que también subraya la atemporalidad de su música y el impacto duradero que han tenido en la industria musical y en sus seguidores. Esta canción es una joya musical que demuestra que la música de los Beatles nunca pertenece al pasado, sino que sigue siendo desafiante, apasionada y completamente viva en el presente.

Fuente: Tribuna