Tobey Maguire y Hugh Jackman se convertirían en los protagonistas de 'Avengers: Secret Wars'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La próxima película Avengers: Secret Wars ha generado una gran expectativa pese a la crisis que atraviesa Marvel Studios, y se rumorea que será la joya de la corona del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), incluso superando a la exitosa Avengers: Endgame.

El estreno de esta producción está programado para el 1 de mayo de 2026, y se espera que cierre con broche de oro la Fase 6 del UCM. Aunque muchos detalles aún se mantienen en secreto, los rumores y filtraciones de insiders han comenzado a desvelar algunos aspectos de la trama.

Crédito: Marvel

Se ha especulado sobre el regreso de personajes icónicos como Doctor Strange, Ant-Man, Thor, algunas versiones de los Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel y She-Hulk. Sin embargo, lo que más ha cautivado a los fanáticos es la posibilidad de que los X-Men y los Cuatro Fantásticos se integren en esta entrega, una idea que se insinuó en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, con las apariciones de Patrick Stewart como el Profesor Charles Xavier y John Krasinski en el papel de Reed Richards, alias Mr. Fantástico.

La última revelación que ha sacudido a la comunidad fanática proviene del insider My Time to Shine Hello, un usuario de Twitter que ha demostrado tener acceso privilegiado a información interna. En un tweet reciente, este insider afirmó de manera categórica que Tobey Maguire, quien interpretó a Spider-Man, y Hugh Jackman, conocido por su papel como Wolverine, serán los dos protagonistas de Avengers: Secret Wars.

Antes del surgimiento del Universo Cinematográfico de Marvel con Iron Man, los personajes de Marvel ya habían sido llevados al cine en diversas ocasiones, en producciones realizadas por diferentes estudios debido a los derechos de los personajes. Un ejemplo de éxito fue X-Men, que no solo recaudó en taquilla, sino que transformó la forma en que el público ve las películas basadas en cómics.

Spider-Man, por su parte, es un personaje icónico en el mundo de los cómics, y la interpretación de Tobey Maguire bajo la dirección de Sam Raimi resultó en un gran éxito. Su influencia fue tan significativa que Marvel lo reintegró en películas recientes como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Por otro lado, el regreso de Hugh Jackman como Wolverine en Deadpool 3 sugiere que Marvel busca aprovechar lo mejor de las adaptaciones anteriores en el UCM.

La integración de estos personajes en el vasto UCM es un desafío, especialmente considerando que la narrativa ha sido meticulosamente planificada desde sus inicios. Sin embargo, tras la adquisición de Fox por parte de Disney, se han abierto puertas a innumerables posibilidades. La introducción de los multiversos en la trama principal del UCM permite a Marvel aprovechar lo mejor de cada adaptación previa, creando un festín de nostalgia para los fanáticos.

La presencia de actores como Patrick Stewart y Andrew Garfield en las recientes entregas del UCM indica claramente la dirección que está tomando Marvel. A medida que se avecina la amenaza de Kang, es probable que más personajes de universos alternos se unan a la batalla en futuras entregas de Avengers.

Aunque MyTimetoShineHello ha demostrado ser una fuente confiable en muchas ocasiones, también ha tenido sus fallos. Los guiones de estas mega producciones aún no están finalizados, pero el UCM se encuentra en un punto de inflexión. A pesar de los esfuerzos de Marvel por mantener la información en secreto, los rumores seguirán circulando, y solo el tiempo dirá cuánto de lo que se ha filtrado es cierto. No obstante, una cosa es segura: Avengers: Secret Wars promete ser un espectáculo cinematográfico que quedará marcado en la historia del cine.

Crédito: Marvel

Este proyecto representa el sueño definitivo de los fans del cine de superhéroes. Avengers: Secret Wars reunirá al Spider-Man de Tobey Maguire y al Wolverine de Hugh Jackman en una película que podría contar también con la participación de otros personajes icónicos como Iron Man, el Capitán América, la Viuda Negra, los 4 Fantásticos, los X-Men y otros héroes. Será la reunión definitiva de todos los héroes de la historia de Marvel Studios, antes de un posible reinicio del UCM con nuevos actores y personajes.

Aunque Avengers: Secret Wars aún no tiene un director confirmado y el guion ha pasado por diversas manos, la fecha de estreno programada es el 7 de mayo de 2027, aunque podría ser retrasada debido a las recientes huelgas en la industria cinematográfica.

Fuente: Tribuna