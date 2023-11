Tras recibir duras críticas, Agustín Fernández lanza petición a los jueces de 'LEBEH'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de una larga espera, Las Estrellas Bailan en Hoy regresan a Televisa y la quinta semana de competencia está a punto de llegar a su fin, razón por la que la exigencia de los jueces ha sido evidente, pues han destacado que no piensan tolerar errores que ya les fueron marcados anteriormente y se ha reflejado en las calificaciones.

A pesar de que el pasado miércoles 1 de noviembre se suspendió la emisión debido a que el programa se grabó desde Six Flags, esta mañana se presentaron en la pista las cuatro últimas parejas de la semana, quienes aseguraron estar dispuestos a todo con tal de sorprender al estricto panel de expertos, pero nuevamente fue un rotundo fracaso para Agustín Fernández, quien ha demostrado que lo suyo no es la danza.

Las parejas que bailaron este jueves 2 de noviembre fueron:

Mayte Carranco de 39 años de edad y Juan Ángel Esparza de 50 años de edad

Gaby Ramírez de 44 años de edad y Medio Metro

Ana Emilia de 16 años de edad y Luis Arturo de 17 años de edad

Isabel Madow de 49 años de edad y Agustín Fernández de 33 años de edad

El argentino prometió que esta vez sí iba a deleitar a la audiencia con sus movimientos, pero nuevamente quedó en meras promesas ya que bailó a ritmo de salsa, pero le faltó soltura en los pasos al igual que a su pareja, además de que olvidaron algunos pasos y fue evidente, por lo que como era de esperarse fueron castigados con las calificaciones.

Agustín Fernández no logra destacar en 'LEBEH' | Twitter @programa_hoy

Aunque han tenido un notorio avance respecto a su primera participación, no han logrado destacar y los jueces les indicaron que no están al nivel del resto de competidores, quienes han presentado bailes con mayor grado de complejidad, algo que tiene frustrados a Agus e Isabel, pues por más que se esfuerzan en los ensayos sus habilidades no les han ayudado.

Tras su participación los jueces les otorgaron prácticamente puros 6 de calificación y un 5 de parte de Emma Pulido, logrando reunir 23 puntos que nuevamente los colocó hasta el fondo de la tabla de posiciones, lo cual nuevamente los pone en riesgo de eliminación, pero cuentan con la ventaja de que el público los ha salvado gracias a las votaciones y es posible que esta vez no sea la excepción, pues su belleza y carisma han cautivado al público.

Fuente: Tribuna