Ariadne Díaz enloquece cuando le preguntan por el cambio de imagen de Marcus Ornellas

Ciudad de México.- Ariadne Díaz no pudo ocultar que se derrite por su pareja Marcus Ornellas, pues al hablar acerca de la barba del actor no pudo evitar suspirar ante las cámaras y por poco termina revelando algunos de sus momentos íntimos, dando muestra de que a pesar de los años siguen muy enamorados, tal como el primer día de que iniciaron su romance.

Fue en 2015 cuando la pareja de actores decidieron darse oportunidad en el amor y en ese entonces, ambos ya figuraban en el mundo de las telenovelas, así que fue tal la química que tuvieron que decidieron formar una familia al convertirse en papás de un pequeño y hasta la fecha son considerados como una de las parejas más consolidadas del medio.

A través de una reciente entrevista, le cuestionaron a la famosa acerca de la nueva barba de Ornellas, quien trae de cabeza a sus fans debido a su cambio de imagen, así que la famosa no perdió oportunidad para destacar que la tiene encantada con ese 'look', pues para uno de sus nuevos proyectos tuvo que dejarse crecer la barba.

No obstante, el brasileño también ha recibido críticas ya que para algunos parece leñador, pero la estrella de Televisa está muy contenta con él, pues sabe que tiene a su lado uno de los galanes más asediados de la pantalla, por lo que de todas las formas lo ve maravilloso y comprende que debe hacerse cambios de acuerdo a sus personajes.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas son una de las parejas consentidas del espectáculo | Imagen especial

Le cuestionaron si no le molestan los besos con barba, pero Ariadne recordó algunas cosas y dijo no incomodarle en lo absoluto: "No no, la verdad es que no, es que me quede pensando en muchas cosas con esa pregunta", respondió y dejo en evidencia que es toda una pícara, pues por poco revela lo que se vive en su relación.

De este modo, la famosa comprobó ante las cámaras que después de ocho años juntos, la relación que tiene sigue viento en popa, pues siguen bastante enamorados y sin duda, su hijo fue lo que terminó de unirlos, por lo que surge la duda de si habrá boda o es un sueño que ya quedó en el olvido, pues en 2018 se comprometieron y no pudieron concretar la celebración.

Si me quiero casar para nada más tener la boda, pero la verdad es que yo también soy muy desidiosa, no sé si boda grande o chica, pero si quiero vivir esa experiencia, pero también digo que flojera".

Ariadne Díaz no descarta llegar al altar más adelante, pues sí le ilusiona la idea, aunque al pensar en todos los preparativos que esto requiere se ha detenido, así que veremos si más adelante se anima a llegar al altar con Marcus, aunque acepta que no es algo que necesiten para comprometerse ya que eso lo hicieron desde el momento en que decidieron estar juntos.

Fuente: Tribuna