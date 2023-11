Brandon Peniche confiesa que no toleraba a 'El Capi' Pérez en 'VLA': "Se metió conmigo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el presentador Carlos Alberto Pérez, quien es mejor conocido como 'El Capi' Pérez, es uno de los personajes más controversiales de la última década ya que su sentido del humor y forma de ser no fascina a todo el público ni tampoco a sus compañeros del medio. Hace poco fue la actriz Bárbara de Regil quien se lanzó en su contra mencionando que le parecía una persona "desagradable" por haberse burlado de su hija, Mar de Regil.

Recientemente otro artista se sumó a los comentarios en contra de 'Capi' y se trata de un famoso exconductor del programa Venga la Alegría. En una entrevista con Anette Cuburu, el también actor Brandon Peniche recordó que su relación con el originario de Aguascalientes no fue del todo buena. Y es que como se recordará, Pérez en varias ocasiones hizo parodias sobre el galán de las novelas y se burló por su forma de hablar 'fresa'.

En la reciente plática con el recién estrenado canal de YouTube Anetteando, el hijo del primer actor Arturo Peniche explicó lo siguiente: "No hubo química. A mí no me gusta la gente se que mete conmigo, entiendo que yo debí de haber pagado piso, tenía que pagarlo", empezó relatando. Brandon dijo que luego de que decidiera salir de VLA, prefirió olvidarse por completo de que alguna vez convivió con 'El Capi'.

De pronto se echó dos que tres comentarios fuera que no me agradaron, pero dije 'bueno de aquí a mi vida lo elimino que Dios lo bendiga'".

Brandon Peniche no soporta a 'El Capi' Pérez

Hasta el momento, Carlos Alberto no ha respondido a las fuertes declaraciones que hizo Peniche en su contra, pero se espera que lo haga pronto. Como se recordará, el rumor de la enemistad entre estos famosos comenzó cuando Kristal Cid, quien es esposa de Brandon, salió en defensa del conductor de Venga la Alegría y explotó contra 'El Capi' por burlarse del padre de sus hijos durante las bloopers del programa matutino.

La hija de Sharis Cid envió un fuerte recadito a Pérez mediante sus historias de Instagram, pidiéndole que dejara en paz a su marido: "Ya mi querido @elcapiperez hay que cambiarle poquito ¿no? Deja de ser chistoso cuando se vuelve tan repetitivo y con tanta falta de respeto para un compañero", escribió pero luego borró el mensaje. Después, Brandon señaló que la relación entre él y 'El Capi' era perfecta y que los comentarios de su esposa eran por un malentendido, pero finalmente ahora se comprobó que no se llevaban bien.

Fuente: Tribuna