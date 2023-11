¿Cuánto mide Nicki Nicole? Reportero se tuvo que arrodillar para poder alcanzar a la rapera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Nicki Nicole ha sonado mucho en los medios en los últimos días, pues recién confirmó la rapera que tiene una relación con Peso Pluma, pero algo que ha llamado mucho la atención de los fans es su estatura, pues en las apariciones que han tenido sobre sale la gran diferencia que tienen, lo cual fue aún más evidente cuando un periodista tuvo que hincarse para poder alcanzar a la famosa.

Fue en su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2023, donde la pareja confirmó ante las cámaras su amor con un tierno beso, cada uno se tomó un espacio para hablar con la prensa que se encontraba presente en el evento y se viralizó el video en el que el reportero se pone de rodillas para poder conversar con la argentina, quien estaba muerta de la risa por la situación.

Reportero se arrodilla para alcanzar a Nicki Nicole | Captura de pantalla

¿Cuánto mide Nicki Nicole?

Se tienen datos de que el intérprete de corridos tumbados mide alrededor de 1.75 metros, así que si bien no es un hombre alto se encuentra dentro del promedio, pero cuando sale de la mano de su novia podría parecer un gigante, pues Nicki es muy bajita y ahora muchos en redes sociales tienen la duda acerca de su estatura.

Así luce Nicki Nicole a lado de Peso Pluma con todo y tacones | Imagen especial

Aunque no hay información precisa acerca de este dato, se dice que la intérprete de Marisola mide entre 1.45 y 1.47 metros, por lo que sí está por debajo de los estándares, pero su tamaño no tiene fin cuando hablamos de su talento y eso no ha sido ningún impedimento para que fluya su relación, pues con su singular belleza logró conquistar a Hassan Emilio Kabande Laija.

Peso Pluma y Nicki Nicole más unidos que nunca

Tras hacer formal su relación, ahora la pareja de cantantes compartieron que han decidido aprovechar la química que tienen para conquistar a sus fans con sus talentos, pues revelaron que ya entraron al estudio de grabación con la intención de presentar nuevas colaboraciones que desde ya se espera sean todo un éxito, pues ambos se encuentran en la cima de sus carreras, aunque tendremos que esperar hasta 2024 para que su material salga a la luz, pero lo que es un hecho es que seguirán acaparando titulares alrededor de su romance y nuevos proyectos.

Fuente: Tribuna