Esto es todo lo que debes saber acerca del concierto de Luis Miguel en la Arena CDMX

Comparta este art��culo

Ciudad de México.- Después de años de ausencia en los escenarios y en medio de una gran polémica por la relación que sostiene con Aracely Arámbula, Luis Miguel está listo para arrancar con su serie de conciertos en la Arena Ciudad de México como parte de su gira 2023-204, así que aquí te contamos los detalles que debes saber si piensas asistir a disfrutar de su espectáculo.

Aunque el llamado 'Sol de México' ha logrado acumular millones de fanáticos gracias a sus temas, la realidad es que no todos tendrán la fortuna de disfrutar de su talento, pues los costos de los boletos no fueron tan accesibles y se agotaron en cuestión de minutos, lo cual lo obligó a abrir nuevas fechas, aunque podrían no ser suficientes.

Luego de 5 años sin pisar la capital del país, el intérprete de Suave reafirma que es uno de los máximos exponentes de la música con más de cuatro décadas de carrera, así que no tardo en imponer un récord con 7 fechas consecutivas con llenos totales en uno de los recintos más grandes e importantes y esta noche dará su primera presentación.

¿Cuándo son los conciertos de 'Luis Miguel Tour 2023'?

Las presentaciones de Luis Miguel en la Arena Ciudad de México se realizarán los días lunes 20, martes 21, miércoles 22, viernes 24, sábado 25, lunes 27 y martes 28 de noviembre. Las puertas de la Arena se abrirán en punto de las 19:00 horas.

A pesar de que no hay una lista oficial de canciones, existe una gran posibilidad de que repita las que ha manejado en sus otras presentaciones y de ser así abarcaría gran parte de sus mejores éxitos, así que aquí te dejamos la posible Setlist del concierto.

Será que no me amas

Amor, amor, amor

Suave

Culpable o no

Dormir contigo

Sol, arena y mar

Te necesito

Es por ti

Hasta que me olvides

Dame

No me platiques más

Usted

La puerta

La Barca

Inolvidable

Por debajo de la mesa

No sé tú

Como yo te amé

Solamente una vez

Somos novios

Todo y nada

Frías como el viento

Tengo todo excepto a ti

Entrégate

La Bikina

Quiero

Qué nivel de mujer

¿Cómo llegar al concierto?

La Arena Ciudad de México se encuentra ubicada en Av. de las Granjas 800, Santa Bárbara Azcapotzalco. La estación más cercana del Metro CDMX es 'Ferreria' de la Línea 6, mientras que en Metrobús la parada más cercana es Tecnoparque, mientras que si vas en coche te sugerimos tomar precauciones por el tráfico.

Fuente: Tribuna