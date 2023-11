'Exatlón México': Así fue la triste eliminación de Ernesto Cazares y la reacción de la red

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Extalón México cerró su segundo ciclo de competencia con su primera eliminación de la temporada, donde lamentablemente Ernesto Cazares tuvo que despedirse de su sueño dentro de las famosas playas de República Dominicana, pues a pesar de sus esfuerzos no logró superar a sus rivales y el equipo Azul quedo sumamente vulnerable tras su partida.

Javier Cortés se instaló de manera automática en la pugna máxima, pero tras haber perdido las dos supervivencias ante los rojos, Contendientes tuvieron que lanzar a sus dos rendimientos más bajos a pelear por su lugar y Ernesto Cazares al haber ganado el 3% de efectividad decidió bajárselo a Jawy Méndez, pero no le alcanzó para evitar el peligro, así que fueron ellos tres a la eliminación.

La prueba se realizó en el circuito del deshuesadero, donde debían mostrar su velocidad y capacidad para sortear obstáculos, mientras que el final consistía en encestar dos canastas y ensartar un aro a un poste único, por lo que la precisión era fundamental, pero aunque el marcador era reñido, Javi logró salvarse.

Al final quedaron con una sola vida el 'Joven Maravilla' y el exintegrante de Acapulco Shore, quien por un aro venció al campeón de la primera temporada, quien terminó frustrado por no haber podido llegar más lejos como esperaba, pero supo aceptar con honor su derrota y felicitó a sus compañeros que seguirán defendiendo a la escuadra celeste.

Me voy feliz porque sé que lo di todo y de verdad agradezco que me hayan invitado a esta temporada, porque así conocí a todas estas personas. Dios es muy grande y me dio la oportunidad de hacerles más amena la bienvenida a los de nuevo ingreso, creo que a eso vine a dejar mi granito de arena, porque vine con muchos miedos pero la verdadera lucha está afuera", dijo en su despedida.

El menor de los Cazares no pudo evitar quebrar en llanto, pues deseaba revivir sus momentos de gloria, pero dijo estar orgulloso de todo lo que ha hecho, pues una derrota no representa su historia: "Traía un motivo, una meta fija. No se cumplió, pero no pasa nada estamos para guerrearle y todavía hay Ernesto para muchos años. Allá fuera esta mi vida y mi familia, esa es la razón por la que vine y me voy con la frente en alto, sé perder y se ganar".

En redes sociales lamentaron la salida del experto en parkour, pues su carisma lo ha llevado a convertirse en una de las figuras más queridas del equipo azul, así que algunos fans argumentaron que su salida fue fraude ya que la semana pasada compitieron los mismos concursantes y él había salido victorioso, pero decidieron postergar la eliminación y esta vez no pudo repetir la hazaña, pero lo que es una realidad es que a pesar de su derrota Ernesto Cazares se llevó el corazón de miles de seguidores del programa.

Fuente: Tribuna