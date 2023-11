¿Injusticia en TV Azteca? Ismael 'El Chino' Zhu se queja de la producción de 'VLA' en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso presentador y reconocido chef experto, Ismael 'El Chino' Zhu, se encuentra dando mucho de que hablar entre sus miles de espectadores y fanáticos, debido a que hace poco que en pleno programa en vivo de Venga la Alegría: Fin de Semana, debido a que no tuvo pelos en al lengua cuando comenzó a quejarse de la producción de dicho matutino, ¿acaso hay injusticias en TV Azteca?

Como se sabe, en el matutino de la empresa del Ajusco, que es actualmente producido por la reconocida y muy famosa productora de TV, Maru Silva, recientemente han estado dando mucho de que hablar, pues sus presentadores han tenido mucho foco ante sus divertidas ocurrencias o sus inesperadas molestias ante las cámaras de la emisión matutina que siempre acapara los titulares por precisamente sus talentos, especialmente los que transmiten de lunes a viernes.

Y en esta ocasión el exintegrante de MasterChef México, que fue donde saltó a la fama y le dio su pase directo a Venga la Alegría, consiguió llevarse todos los reflectores en una de las divertidas dinámicas que se juegan, que es conocida como el 'Hulk Mosquito', el cual es una actividad en la que uno a uno de los presentadores van pasando y deben de responder lo más rápido que puedan la pregunta para pasar y que el globo con harina que se infla sobre ellos no se reviente sobre sus cabezas.

Lamentablemente para el famoso presentador, que ha sido vinculado sentimentalmente con el reconocido actor y famoso presentador Roger González, la suerte no estuvo de su lado, debido a que en su pregunta tenía que ser muy preciso y decir 85.4, por lo que aunque dijera 85 u 84, no se la podían dar por válida, así que, desgraciadamente pese a sus múltiples intentos de adivinar no logró hacerlo y terminó bañado de harina.

Pero, fiel a su estilo, Ismael no dudo en defender su punto de vista y el que podría haber hecho un cambio para dejarlo cerrado en un número y no en uno que deba adivinar también su fracción, dado a que nadie tenía en realidad lo que era ese tipo de de ocurrencias de decir una 1.8 o 49.8, por lo que no dudo en reclamar a la producción la manera en la que manejaron el juego en esa ocasión que terminó cubierto de harina.

