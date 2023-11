Peso Pluma y Nicki Nicole aprovechan la química que tienen para sorprender a sus fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de meses de levantar sospechas, Peso Pluma y Nicki Nicole al fin decidieron gritarle al mundo su amor y no han dejado de derrochar miel, tal como lo hicieron en su aparición en la reciente entrega de los Latin Grammy, donde confesaron que tienen grandes sorpresas para sus fanáticos, quienes quedarán en shock en cuanto vean el resultado que ha surgido de la gran química que tienen.

La pareja de cantantes desfiló por la alfombra roja, donde presumieron su amor al protagonizar un tierno beso, pero la sorpresa de la noche fue que anunciaron que se encuentran trabajando en algunas colaboraciones musicales, donde fusionarán su talento tal como lo hicieron con Por las Noches, así que seguirán acaparando titulares por sus próximos proyectos.

Nos hemos juntado en el estudio la verdad y tenemos mucha química ahí también", dijo Nicki.

El intérprete de Ella Baila Sola lo confirmó al decir que tienen muchas sorpresitas, las cuales podrían salir a la luz el próximo 2024: "Yo creo que al mezclarse lo personal con lo musical salen cosas increíbles. Nosotros como nos queremos tanto en lo personal y nos admiramos tanto en los musical, hay una química única en el estudio", dijo la argentina.

Nicki Nicole y Peso Pluma anuncian nueva colaboración | Imagen especial

La rapera indicó que disfrutan mucho estar juntos, no sólo como pareja, también como cantantes y es tal su pasión por la música que no lo ven como una obligación: "Nos juntamos más a trabajar porque lo gozamos que por fin de 'tenemos que hacer una canción'" dijo la famosa aunque no ahondó en detalles acerca de cuántas piezas musicales grabarán.

'Doble P' formó parte del show musical de la premiación y se presentó por primera vez en televisión junto a Eslabon Armado para interpretar su éxito mundial de Ella Baila Sola, tema que recibió nominación en la categoría 'Mejor Canción de Año', siendo también la primera de regional mexicana en ingresar al top 5 en la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros.

Así se conocieron Peso Pluma y Nicki Nicole

La pareja del momento ha sido hermética respecto a su vida privada, pero se sabe que comenzaron a tener una buena relación a partir de que colaboraron con el tema Por las Noches, así que tras la buena conexión que tuvieron se dieron el tiempo de conocerse más y por meses se dejaron ver juntos hasta que hace escasas semanas formalizaron su romance.

Fuente: Tribuna