"Sé respetuosa": Sergio Mayer explota contra Matilde Obregón por preguntas de Garibaldi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico exintegrante de La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer vuelve a dar de qué hablar en el mundo de la farándula tras una entrevista que concedió para el canal de YouTube de Matilde Obregón, a quien le exigió respeto tras sentirse incomodo por las preguntas que le lanzó alrededor del rechazo que le hicieron sus compañeros de Garibaldi.

Fue mientras él se encontraba grabando el reality de Televisa cuando sus excompañeros de agrupación aprovecharon su ausencia para anunciar su regreso a los escenarios, lo que nadie se esperaba era que lo iban a dejar de lado e incluso se cambiaron el nombre a GB5 para evitar tener problemas, y aunque Mayer era una de los más populares entre el público se deshicieron de él por problemas internos luego de que asumiera el rol de mánager.

Aunque han pasado meses de esta fractura, la pelea se mantiene vigente ya que miembros como Charly López o Katia Llanos lo han acusado de haber tomado pésimas decisiones, así como de quedarse con la mayor parte de las ganancias por el hecho de haber tomado la batuta, además de maltratos hacia ciertos integrantes, razón por la que decidieron librarse de él.

Por su parte, Mayer ya amenazó con sacarles sus trapitos al sol si es que siguen insistiendo en hablar mal de él, pues les recuerda que tiene grabaciones de ellos con las que podrían quedar mal parados, así que la guerra ya está declarada y el exdiputado ya no quiere saber nada de los GB5, quienes considera lo traicionaron.

Sergio Mayer explota contra Matilde Obregón

El llamado 'Tata' arremetió contra la periodista de espectáculos, pues se molestó ante la insistencia de los cuestionamientos acerca de del regreso a los escenarios de sus compañeros, lo cual terminó por molestarle y le exigió profesionalismo, pues dijo tener cosas más importantes que compartir como sus proyectos.

Estás dedicando mucho tiempo a eso (Garibaldi) Tantos temas que hay", reclamó.

No obstante, Matilde Obregón insistió ya que esperaba obtener una polémica o emotiva declaración, así que le preguntó si lloró cuando se enteró de la traición, pero el famoso fue tajante: "Me parece absurda esa pregunta. Sé formal y sé respetuosa, esas preguntas no vienen al caso. No necesito estar con ellos", señaló.

Para dar carpetazo al tema, ayer le dijo que sí le dolió pero nunca lloró, pues no depende de trabajar con ellos y como era de esperarse su reacción no pasó desapercibida, pues se armó todo un debate en las redes sociales, pues algunos apoyaron su actitud, mientras que otros creen que exagero y que debería agradecer que le abran espacios.

Fuente: Tribuna