Aracely Arámbula saca las garras y desenmascara a Luis Miguel en vivo de TV Internacional

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora, Aracely Arámbula, una vez más dejó en claro que no piensa caer en las difamaciones ni va a permitir que se manche su nombre, por lo que en una reciente entrevista en vivo de TV Internacional, que fue retomada por Venga la Alegría, acaba de sacar las garras para defenderse y desenmascarar a su expareja, el reconocido y querido cantante, Luis Miguel.

Como se sabe, Raquel Aguirre, la abogada del denominado 'Sol de México', en una entrevista con Maxine Woodside, afirmó que es Arámbula la que está impidiendo que su cliente esté cerca de sus hijos y que es falso que sea un deudor, declarando que: "Se depositó fue los pagos pendientes más un año y medio por cada niño. Este dinero no es para Aracely, es para los hijos, obviamente al ser menores de edad, debe haber un adulto que reciba el recursos, pero lo que nosotros queremos y lo que vamos a buscar es el bien superior de los menores, entonces desde luego se garantizó todo lo que estaba pendiente más un año y medio adicional".

Ante este hecho, la actriz no se quiso quedar callada y a través del programa español, Fiesta, salió a defenderse, afirmando que: "Hay quien tiene desviada la verdad. Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. El público merece saber la verdad", agregando que si ella no había ido por el dinero es por qué: "Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron. Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses".

Con respecto a el motivo por el que no había denunciado anteriormente al intérprete de temas como La Incondicional, señaló que era "por tener consideración y pensar en mis hijos, no quería que estuviéramos en este proceso. De hecho, es la tercera vez que se hace. Ese dinero es para los estudios universitarios de mis dos hijos. Se hará a través de la ley", además de afirmar que jamás se le negó estar cerca de los dos menores aún con su deuda: "Él estuvo muy cerca de sus hijos durante la pandemia, en una casa que le compré yo a sus hijos, ahora quiere limpiar su imagen".

Finalmente, la actriz de melodramas como Corazón Salvaje, acaba de declarar que si al final optó por denunciarlo formalmente, es debido a que no logró llegar a acuerdos con los abogados de su ex, confesando: "Me pusieron la condición de no hablar con ningún medio y yo soy libre de hablar con quien quiera hablar. No puedo ser una madre irresponsable". De igual forma negó que no dejara a sus hijos no ir a la boda de Michelle Salas, sino que hubo un problema con sus pasaportes.

Fuente: Tribuna del Yaqui