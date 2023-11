¡Es gay! Sacan del clóset a Eduardo Verástegui, exgalán de Televisa; exhibirán pruebas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico exactor Eduardo Verástegui de nueva cuenta está metido en una fuerte controversia debido a que su aspiración a contender por la presidencia de México ha revivido varias polémicas de su pasado. Recientemente el periodista Pedro Ferriz Hijar aseguró que el exgalán de Televisa era "drogadicto y homosexual" y lo tachó de ser un hipócrita porque en la actualidad pregona ser un 'aliado' de Dios.

El también exintegrante de Kairo, grupo musical, continúa en la lucha para lograr aparecer en la boleta de las elecciones de 2024 pero no ha recibido el apoyo de la gente. Recientemente inició una disputa en la plataforma X, antes Twitter, con Ferriz Hijar luego de criticar a Samuel García, quien ya se destapó como candidato del partido Movimiento Ciudadano, por lo que el famoso comunicador lo llamó "ardido".

Aquí un ejemplo de que la droga no es sana", reviró Eduardo al periodista.

Mientras que Pedro respondió: "Sí Eduardo, no estás equivocado, yo alguna vez utilicé drogas y me entregué a mi programa de AA y mi poder superior... Tú eres un pende... y ya es tiempo de que lo empieces a aceptar". Pero la situación no se detuvo ahí, pues Pedro recordó el oscuro pasado del exgalán de novelas como Soñadoras, Tres Mujeres y Alma Rebelde, quien se ha enfrentado a varios rumores sobre una supuesta homosexualidad.

Fuiste drogadicto, homosexual y te metiste de todo. Ahora me vienes a hablar de tu filosofía católica, estoy seguro de que Dios te ve rezar y llora, cabr... Conmigo ni te metas que te conozco y te vi, yo te vi drogándote a ti".

Por su parte, Verástegui contraatacó compartiendo un mensaje privado que recibió de Pedro Ferriz en el 2020, donde este le respondió que no habían podido conocerse, pero lo invitó a su casa en Houston: "Además de que quedó enfermo por causa de sus adicciones, este fracasado es un 'Pinocho' profesional". y Añadió: "Por cierto, nunca en mi vida lo he visto, a este fanfarrón no lo conozco... Nunca me he topado con este 'Pinocho' en mi vida".

Está enojadillo porque no le dimos una entrevista, a este tipo hay que meterlo al manicomio, las drogas lo volvieron loco", agregó.

Antes de terminar con sus declaraciones, Pedro Ferriz Hijar no se tentó el corazón y amenazó a Eduardo Verástegui con acabar con su candidatura: "Conozco a todos tus 'cuates' de drogas y desmadr..., y vamos a comenzar a dar información, acuérdate de mí ... lo vas a ocupar cuando llegues al infierno". Asimismo, el periodista señaló que él sabía del romance que tuvo con el cantante boricua Ricky Martín y sus nexos con graves delitos.

Que les cuente de sus orgías con Toño Berúmen, de tu noviazgo con R. Martín, cómo te metías hasta las... para abusar de menores en tu casa de la CDMX", expuso, sin que hasta el momento Eduardo haya respondido.

Fuente: Tribuna