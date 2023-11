Esto es lo que opina José Madero sobre el regional mexicano: "Me siento bien ajeno"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Madero se sinceró y compartió los desafíos que ha enfrentado en su carrera, incluyendo la competencia con géneros como el regional mexicano. Aunque no se ve a sí mismo como alguien que esté "cambiando algo dentro de la industria musical", reconoce que su tiempo en Panda en las décadas de los 2000 y 2010 dejó una huella en algunas generaciones, con las canciones de la banda siendo populares hasta el día de hoy.

Con Panda sí fuimos abanderados de toda o incluso dos generaciones y ahorita estamos haciendo este tipo de música, digamos rock/pop orgánico, tocado, estamos luchando contra corriente. "Básicamente estamos peleando por lugares en medios, en estaciones de radio, por la atención del público en general, por el maisntream el mainstream es puro urbano o ahora el regional que lo tienen dominado todo y yo me siento bien ajeno a todo, me siento como fuera de lugar... estoy luchando contra el cambio", dijo.

En cuanto a la idea de "cambiar algo" en la industria en la actualidad, Madero Vizcaíno reveló en entrevista con Milenio que ya no busca modificar su dirección musical, sintiéndose distante de lo que la música mainstream actual promueve. "Cuando estás más morro como que sí sientes, no responsabilidad pero si gusto y si buscas cambiar el contexto musical de la región y ahorita la verdad me vale madr* si lo logró o no, yo estoy haciendo lo mío", apuntó.

Destacó que en el último año, el regional mexicano y los corridos tumbados han ganado prominencia en la escena musical, desplazando al género urbano que dominó las listas de reproducción durante tantos años. "Con la incursión del regional mexicano al maisntream, desbancando un poco al urbano... el urbano y el regional mexicano o los corridos los siento igual de lejanos a mi, a lo que hago entonces si estamos muy lejanos del mainstream...", señaló.

Al hablar sobre cómo mantiene su estilo propio, el cantante señaló que reconoce los elementos que lo definen y resalta su versatilidad al componer canciones. "Creo yo que tengo ya un estilo de canción... un estilo de composición, como que ya muy muy propio, el uso de los instrumentos que vienen del rock, poder usarlos para canciones diferentes ya sea balada, sea algo fuera de lo que es rock clásico", expresó.

Fuente: Tribuna