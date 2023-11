Evan Peters causa caos en una nueva escena eliminada de 'WandaVision' de Diseny+

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La serie revolucionaria de Marvel, WandaVision, sigue sorprendiendo a los fanáticos incluso dos años después de su lanzamiento. Recientemente, IGN publicó una escena eliminada que reveló un giro inesperado: Evan Peters, conocido por su papel en la serie como Ralph Boner, estaba destinado a ser el testigo clave en el caso de Jimmy Woo, interpretado por Randall Park.

La historia, que sigue a Wanda después de los eventos de Avengers: Endgame, exploró su lucha con el dolor y su capacidad para dar forma a la realidad. Wanda, interpretada por Elizabeth Olsen, transforma la ciudad de Westview en una fantasía de comedia de situación, creando una ilusión que incluye una versión resucitada de Visión.

Crédito: Disney

En la escena eliminada, se revela que inicialmente se planeó que Ralph Boner fuera el testigo crucial en el caso de Jimmy Woo. Sin embargo, la trama se modificó, y esta revelación nunca llegó a la versión final de la serie. La escena ofrece a los fanáticos una visión intrigante de lo que pudo haber sido la historia original.

El lanzamiento de WandaVision en formato físico el 28 de noviembre permitirá a los espectadores disfrutar de la serie en casa sin preocuparse por su eliminación de la plataforma de transmisión. La disponibilidad en medios físicos también destaca la importancia continua de la serie en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y establece el tono para futuras historias de la franquicia.

La Bruja Escarlata, después de liberar a Westview de su hechizo, regresó en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, revelando su búsqueda de una dimensión alternativa para reunirse con sus hijos. Mientras tanto, Monica Rambeau, interpretada por Teyonah Parris, obtuvo superpoderes y regresó en 'The Marvels' para detener a un villano que amenazaba con tomar los recursos de la Tierra.

La escena eliminada ha avivado la llama de la intriga entre los seguidores de 'WandaVision', demostrando que la serie sigue siendo una fuente de conversación y especulación. La inclusión de esta escena adicional también resalta la riqueza del material que a menudo queda fuera de las versiones finales, ofreciendo a los fanáticos una perspectiva fascinante sobre el proceso creativo detrás de la serie.

Aunque 'WandaVision' ha concluido, su impacto y relevancia continúan resonando en el MCU. La espera del lanzamiento en formato físico y la revelación de esta escena eliminada son recordatorios de que la magia de Wanda Maximoff aún tiene mucho que ofrecer a los fanáticos de Marvel.

Fuente : Tribuna