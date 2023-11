Ex de Luis Miguel hunde a Aracely Arámbula y la culpa de que sus hijos no vean al cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Luis Miguel no deja de aparecer en los titulares de la prensa y esto no se debe a su regreso a los escenarios con su nueva gira de conciertos, sino porque el pleito legal que tiene con Aracely Arámbula parece no tener fin. Recientemente una de las exparejas del cantante, Myrka Dellanos, de nueva cuenta estalló en contra de la llamada 'Chule', a quien culpó del distanciamiento que hay entre sus hijos y su famoso padre.

Como se sabe, en días pasados la actriz mexicana dijo que la ausencia de sus hijos Daniel y Miguel en la boda de su hermana Michelle Salas se debió a que no le pareció correcto que los menores viajaran solos hasta el otro lado del mundo, sobre todo porque no son muy cercanos a la modelo. Esta noticia causó eco entre el elenco del programa La Mesa Caliente y aquí fue donde Myrka aprovechó para hacer nuevas declaraciones contra Aracely, a pesar de que trascendió que 'La Chule' se habría comunicado con la producción de la emisión de Telemundo para prohibir que esta conductora saliera en defensa del cantante.

Verónica Bastos comenzó la conversación diciendo: "Platicando con Aracely me decía que la convivencia entre Miguel y Danielito con Michelle no es frecuente, entonces es muy difícil para una mamá decir 'váyanse hasta Italia ustedes dos solitos o de alguna manera sin mí, que están acostumbrados'". Acto seguido, Dellanos intervino y dijo que la actriz debió haber hecho un esfuerzo para llevarlos a la boda: "Pero pueden ir con su mamá en el avión".

Después, Myrka recalcó que Aracely también contribuye en la nula convivencia de los menores con el intérprete de Suave: "Mi mamá hacía eso para que yo viera a mi papá. Ella viajaba conmigo hasta la ciudad donde estaba mi padre y entonces ella se quedaba en un hotel, me dejaba que mi padre me recogiera, pasaba el tiempo con él y luego ella me recogía de nuevo y me devolvían y ella no tenía que estar en el evento o en el lugar, solo lo digo porque son cosas que hacen también las mamás para que esos niños puedan pasar el tiempo".

No obstante, Verónica puntualizó: "Pero si los niños no quieren Myrka", a lo que Dellanos sin dudarlo replicó: "O sea, tú crees que los niños no quieren estar con su papá". Luego Bastos le respondió: "No, no creo eso, creo que el primer encuentro con su padre no puede ser en una boda", dijo la costarricense": Tiene que haber un encuentro previo, una convivencia previa y luego que viniera la boda vamos todos… Incluso hasta él se los podía llevar porque salió de aquí de Miami para la boda".

Finalmente, Myrka manifestó que la única razón por la que decidió hablar del tema previamente es porque considera que es "importante"que los niños convivan con su padre, “y obvio con su madre, que es una buena mamá”, dijo al respecto. "Qué lindo sería que uno pudiera limar las asperezas para que esos niños puedan eventualmente ir en familia", remató.

Fuente: Tribuna