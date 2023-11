'Exatlón México': Ella es la expareja de Paulette Gallardo que le rompió el corazón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reality de TV Azteca, Exatlón México ha permitido al público conocer a los atletas más allá del deporte, pues tras varias semanas de encierro comienzan a sacar su lado más vulnerable y comparten algunas de sus historias de vita, tal es el caso de Paulette Gallardo, quien no pudo evitar recordar lo duro que le ha resultado manejar lo que vivió antes de ingresar a la competencia.

Fue en una plática con sus compañeros del equipo rojo, donde la olímpica les confesó que terminó su relación, pues su expareja la puso a decidir entre su noviazgo o cumplir su sueño dentro del programa, pero aunque trató de explicarle que eso no debería ser ninguna barrera no le dieron más opción y ahora se encuentra soltera.

La atleta de Famosos se puso nostálgica al recordar que a diferencia de sus compañeros a ella no la espera una pareja afuera, por lo que espera sobreponerse de ese duro golpe: "Yo no quería separarme, pero tampoco dejar el sueño de estar en Exatlón. Simplemente me dijo bye, que me fuera bien y no pensé que me fuera afectar", contó.

¿Quién le rompió el corazón a Paulette Gallardo?

Quienes han seguido la carrera de Paulette, sabrán que participó en Reto 4 Elementos y Guerreros, donde se enamoró de Aurélie Garzonio, conocida como la 'Pantera Blanca', quien es una modelo y presentadora de televisión francesa que ha hecho carrera en México. Nacida el 5 de enero de 1985 en Montpellier, Francia, se mudó a Ciudad de México hace más de 10 años. Además de su carrera como modelo, Garzonio se ha destacado como conductora y entrenadora de fitness en programas como TUDN y Hoy.

A tres años de que inició su romance, Aurélie Garzonio decidió terminar a Paulette Gallardo | Imagen especial

Según la abanderada de los rojos fue amor a primera vista, por lo que incluso Paulette dejó su anterior relación para darse una oportunidad con Aurélie, misma con la que ya vivía y su separación le causó un golpe emocional que no logra superar, así que veremos si esto no afecta su rendimiento en Exatlón México, aunque hasta ahora ha demostrado ser una de las más fuertes que ingresaron a la temporada logrando aportar importantes puntos a la causa escarlata.

